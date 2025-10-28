SONY: Kein Interesse an Warner Bros. Discovery

Kein Interesse an Warner Bros. Discovery – Sony fokussiert sich auf Wachstum im Anime-Sektor und auf Zukunftsmärkte statt Hollywood!

Sony hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen keine Pläne hat, Warner Bros. Discovery zu übernehmen. Obwohl Warner Bros. Discovery derzeit aktiv nach einem Käufer sucht, erklärte Sony-CEO Hiroki Totoki gegenüber Nikkei Asia, dass Sony momentan keine großen Übernahmen in der US-amerikanischen Filmindustrie anstrebt.

Stattdessen richtet das Unternehmen seine strategische Ausrichtung auf sogenannte Wachstumsmärkte, die laut Totoki ein zweistelliges Entwicklungspotenzial aufweisen. Besonders im Bereich Anime sieht Sony erhebliche Chancen für weiteres globales Wachstum und langfristige Erträge. Diese Entscheidung unterstreicht den Fokus des Konzerns auf Segmente mit stabiler Nachfrage und internationalem Expansionspotenzial, anstatt in die von starken Konkurrenzkämpfen geprägte amerikanische Filmbranche zu investieren.

