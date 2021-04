SONY: Künstliche Intelligenz soll das Spielen übernehmen

Autor:, in / SONY

Mit einem neuen Patent von Sony soll eine Künstliche Intelligenz in Zukunft das Spielen für euch übernehmen.

Da die Klon-Technologie derzeit noch nicht so weit fortgeschritten scheint, damit ihr Hilfe beim Abarbeiten eures Backlogs bekommt, hat sich Sony etwas anders überlegt, um Spielern unter die Arme zu greifen: eine Künstliche Intelligenz (KI).

Die KI, die Sony sich hat patentieren lassen, spielt die Spiele für euch bzw. übernimmt für euch gewisse Aufgaben in einem Spiel. Dadurch habt ihr mehr Zeit, um etwa euer Zimmer aufzuräumen, den Müll rauszubringen oder eine Familie zu gründen.

Sony bezeichnet das Ganze als einen „automatisierten Steuerungsmodus mit Künstlicher Intelligenz (KI) zum Ausführen spezifischer Aufgaben während Spieleanwendungen“.

Mit der Applikation wird eurem Spielprofil zunächst eine KI mit generischen Verhaltensweisen zugewiesen. Diese schaut sich euer Spielverhalten an und wird diese dann in eurem Profil festhalten.

Im Grunde werden euer Spielverhalten und eure Vorgehensweise in bestimmten Situationen so weit erfasst, dass später ein eigenes KI-Profil erstellt werden kann. Das KI-Profil kann dann im Spiel etwa schwierige Stellen für euch übernehmen und Entscheidungen treffen, so wie ihr es selbst getan hättet.

Im Patent wird auch ein Beispiel genannt, wo die KI die Steuerung in einem Koop- oder Multiplayer-Spiel übernehmen kann, falls ein Spieler wegmuss. Der Spieler stellt dann bis zu seiner Rückkehr einen automatischen Modus an und übernimmt später wieder selbst.

Hallo Skynet!