SONY: Mehrfach Abo-Aufladung für PlayStation Plus blockiert

Autor:, in / SONY

Sony hat vor einiger Zeit eine große Umstellung in ihrem Abo-System angekündigt. Diese Umstellung soll im Juni stattfinden und bis dahin wird die Möglichkeit blockiert, mehrere Jahre sein Abo aufzuladen.

Viele Spieler kennen das System vom Xbox Game Pass Ultimate: Ihr ladet bis zu drei Jahre Xbox Live Gold auf und konvertiert es dann für einen Euro, oder einmalig 12,99 € komplett in eine Game Pass Ultimate Mitgliedschaft.

Diese Möglichkeit möchte Sony seinen Kunden jetzt verwehren. Es gibt bei der Umstellung des neuen Systems die Möglichkeit seine Restzeit mitzunehmen, auch wenn nur teilweise, jedoch können die Spieler, die bereits einen Dienst abonniert haben, bis Mitte Juni keine Prepaid-Codes mehr aufladen.

Die offizielle Aussage dazu wurde in den FAQs versteckt und lautet wie folgt:

„Beachte bitte, dass Gutscheine für PlayStation Plus nur für Konten eingelöst werden können, über die noch kein PS Plus-Abonnement abgeschlossen wurde.“

Im englischen Originaltext ist noch die Rede davon, dass dies aufgrund der Änderung des Systems nicht mehr möglich ist, allerdings nach der Umstellung wieder möglich sein soll.

Der Gedanke dahinter ist einfach erklärt. Mit Stichtag 13. Juni in den Vereinigten Staaten und 22. Juni in Europa, wird die verbliebene Laufzeit der Abonnements, nach einem Berechnungsschlüssel umgewandelt. Es wird versucht, die umgewandelten Zeiten so gering wie möglich zu halten, da man ab diesem Zeitpunkt ein anderes Preismodell z. B. für die Premium-Mitgliedschaft hat.

Noch einfacher gesagt, Sony verdient mehr Geld an ihren Bestandskunden, wenn diese ihre Abos zu den neuen Preisen verlängern. Das Ganze bedeutet noch etwas anderes, es ist unzweckmäßig sich jetzt noch mehr als einen Prepaid-Code zu holen, falls ihr noch kein Abo laufen habt. Nach Aktivierung des ersten Codes ist man Bestandskunde und kann die restlichen nicht mehr einlösen.

Diese Umschreibung der Abonnements ist äußerst verwirrend und undurchsichtig. Ob absichtlich oder versehentlich, kann man nicht sagen. Jeder kann sich selbst eine Meinung darüber bilden, ob dieser Ansatz Spieler-freundlich, und „für die Spieler“ ist oder nicht.