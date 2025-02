SONY: Nächste Sammelklage wegen überhöhter Preise im Store

In den Niederlanden wird SONY für seine Preispolitik im Playstation Store verklagt. Eine Sammelklage im Namen von mehr als drei Millionen PlayStation-Spielern wurde über die Verbraucherorganisation Massaschade & Consument eingereicht.

Die Organisation behauptet, dass in den Niederlanden digitale Spiele 47 % mehr kosten als ihre physische Version. Da SONY bereits 2019 dem Verkauf von Codes über Drittanbietern einen Riegel vorgeschoben hatte, ist der Kauf von digitalen Spielen für PlayStation 4|5 nur gegen echtes Geld oder Guthabenkarten möglich.

SONY wird aufgefordert, „sein Fehlverhalten einzustellen und die zu viel gezahlten Steuern zu entschädigen.“

Die Vorsitzende Lucia Melcherts behauptet zudem, SONY würde Entwickler zwingen, ihren Bedingungen zuzustimmen. Auch beim Preis, der im Store angezeigt wird. Verbraucher würden im PlayStation Store selbst für Jahre alte Spiele den Höchstpreis zahlen.

„Sony ist der einzige Anbieter, der es sich leisten kann, Entscheidungen zu treffen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was Konkurrenten, Entwickler oder Verbraucher tun. Das ist eine schlechte Entwicklung, die PlayStation-Besitzer zunehmend in ihrem Geldbeutel spüren werden. Natürlich kann ein Unternehmen wie Sony Geld verdienen, aber gleichzeitig haben die Verbraucher ein Recht auf faire Preise“, so Melcherts weiter.