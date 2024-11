SONY: Neuer Handheld spielt PS5-Spiele nativ ab – Gerücht

Autor:, in / SONY

An einem neuen Handheld arbeitet SONY angeblich, der PlayStation 5-Spiele nativ abspielen soll.

Nicht nur Microsoft arbeitet an einem Handheld, auch SONY setzt seine Aktivitäten in diese Richtung fort. Erst letzte Woche wurde eine Beta für das Cloud-Streaming via PlayStation Portal mit 120 Spielen angekündigt.

Darüber hinaus soll SONY aber auch an einem ganz neuen Handheld arbeiten. Wie Bloomberg berichtet, befindet sich ein solches Gerät in einem frühen Stadium der Entwicklung, der mit Nintendo Switch 2 konkurrieren soll.

Der neue Handheld soll auf PlayStation Portal aufbauen, im Gegensatz zum Controller aber PlayStation 5-Spiele nativ abspielen können. Da ein möglicher Release aber noch Jahre entfernt ist, gibt es keinerlei Garantie, dass er tatsächlich irgendwann auf dem Markt erscheint.