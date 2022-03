SONY: Neuer PlayStation Plus Service startet im Juni mit über 700 Spielen

Der Abonnementservice PlayStation Plus wird ab Juni 2022 in drei neuen Tarifen starten und über 700 Spiele bieten.

Heute stellte Sony die neue Version seines Abonnementservices PlayStation Plus vor, der dem Xbox Game Pass Konkurrenz machen soll.

Im Juni werden die beiden bisherigen Dienste PlayStation Plus und PlayStation Now zum neuen PlayStation Plus vereint. Die Mitgliedschaft wird in drei Stufen angeboten. Die teuerste Variante kostet dabei 16,99 Euro im Monat.

Die Einführung wird im Juni zunächst in asiatischen Märkten beginnen. Danach folgen Nordamerika, Europa und der Rest der Welt.

PlayStation Plus Essential

Vorteile: Bietet dieselben Vorteile, die PlayStation Plus-Mitglieder bereits heute erhalten, wie z. B.: Zwei monatlich herunterladbare Spiele Exklusive Rabatte Cloud-Speicher für gespeicherte Spiele Online-Multiplayer-Zugriff Für bestehende PlayStation Plus-Mitglieder mit diesem Tarif gibt es keine Änderungen.

Der Preis* für PlayStation Plus Essential bleibt der gleiche wie der aktuelle Preis für PlayStation Plus. USA 9,99 $ monatlich / 24,99 $ vierteljährlich / 59,99 $ jährlich Europa 8,99 € monatlich / 24,99 € vierteljährlich / 59,99 € jährlich Großbritannien 6,99 £ monatlich / 19,99 £ vierteljährlich / 49,99 £ jährlich Japan 850 ¥ monatlich / 2.150 ¥ vierteljährlich / 5.143 ¥ jährlich

PlayStation Plus Extra

Vorteile: Bietet alle Vorteile des Essential-Tarifs Fügt einen Katalog von bis zu 400* der unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele hinzu, darunter Blockbuster-Hits aus unserem PlayStation Studios-Katalog und von Drittanbietern. Spiele, die Teil des Extra-Tarifs sind, können zum Spielen heruntergeladen werden.

Preis*: USA 14,99 $ monatlich / 39,99 $ vierteljährlich / 99,99 $ jährlich Europa 13,99 € monatlich / 39,99 € vierteljährlich / 99,99 € jährlich Großbritannien 10,99 £ monatlich / 31,99 £ vierteljährlich / 83,99 £ jährlich Japan 1.300 ¥ monatlich / 3.600 ¥ vierteljährlich / 8.600 ¥ jährlich



PlayStation Plus Premium**

Vorteile: Bietet alle Vorteile der Tarife Essential und Extra Fügt bis zu 340* zusätzliche Spiele hinzu, darunter: PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming verfügbar sind Einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind Bietet Cloud-Streaming-Zugriff für originale PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen Extra und Premium in Märkten** angeboten werden, in denen PlayStation Now derzeit verfügbar ist. Kunden können Spiele mit PS4- und PS5-Konsolen sowie PCs streamen.*** In diesem Tarif werden auch zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen angeboten, sodass Kunden ausgewählte Spiele vor dem Kauf ausprobieren können.

Preis* : USA 17,99 $ monatlich / 49,99 $ vierteljährlich / 119,99 $ jährlich Europa 16,99 € monatlich / 49,99 € vierteljährlich / 119,99 € jährlich Großbritannien 13,49 £ monatlich / 39,99 £ vierteljährlich / 99,99 £ jährlich Japan 1.550 ¥ – monatlich / 4.300 ¥ – vierteljährlich / 10.250 ¥ jährlich

:

PlayStation Plus Deluxe (ausgewählte Märkte): Für Märkte ohne Cloud-Streaming wird PlayStation Plus Deluxe zu einem niedrigeren Preis als Premium angeboten und enthält einen Katalog beliebter Spieleklassiker der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generationen zum Herunterladen und Spielen sowie zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen. Die Vorteile der Tarife Essential und Extra sind ebenfalls enthalten. Die lokalen Preise variieren je nach Markt.

Auf seiner Webseite schreibt Sony dass, man mit den beiden Tarifen Extra und Premium zur Markteinführung Titel wie Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal anbieten werde.