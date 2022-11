SONY: Patent für Blockchain-Technologie in Spielen eingereicht

Zur Verfolgung von einzigartigen Vermögenswerten in digitaler Form Spielen über Token hat Sony ein Patent für Blockchain-Technologie eingereicht.

Sony Interactive Entertainment reichte das Patent bereits letztes Jahr im Juni ein. Es wurde aber erst diesen Oktober öffentlich gemacht und jetzt entdeckt.

Der Beschreibung zufolge umfasst die Technologie zur Erfassung von Gegenständen oder Figuren in Videospielen. Aber auch Videoclips und Bilder.

„Ein System und Verfahren zur Verfolgung von digitalen Werten, die mit Videospielen verbunden sind. Bei den digitalen Beständen kann es sich um spielinterne digitale Bestände handeln, wie z. B. spielinterne Gegenstände oder Figuren. Die digitalen Werte können digitale Medienwerte eines Videospiels sein, die Spielmomente eines Videospiels darstellen, wie z.B. Videoclips oder Bilder. Der digitale Vermögenswert wird erstellt, und ein verteiltes Hauptbuch, das den Verlauf des digitalen Vermögenswertes verfolgt, wird erstellt und geräteübergreifend gespeichert. Ein eindeutiges Token für den digitalen Vermögenswert kann einen eindeutigen Bezeichner und Metadaten enthalten, die die Eigenschaften des digitalen Vermögenswertes identifizieren. Änderungen an den Eigenschaften des digitalen Assets, wie z. B. Eigentum, visuelles Erscheinungsbild oder Metadaten, können in einer Anfrage zur Aktualisierung der Historie angegeben werden. Es kann ein neuer Block für das verteilte Hauptbuch erzeugt und an dieses angehängt werden, der die Änderungen an der Historie des digitalen Vermögenswertes identifiziert. Der neue Block kann Hashes der vorherigen Blöcke enthalten.“