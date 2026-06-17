SONY: Patentiert Controller mit anpassbarer Knopf-Haptik für PlayStation

Sony Interactive Entertainment hat ein neues Patent für einen möglichen PlayStation-Controller veröffentlicht, der die physische Haptik seiner Tasten dynamisch verändern kann.
Das Patent, das ursprünglich im November 2024 beim World Intellectual Property Organization (WIPO) eingereicht und im Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde, beschreibt ein Eingabegerät, dessen Tasten je nach Spielsituation oder Nutzereinstellung härter oder weicher werden können.
Ermöglicht wird dies durch ein Material namens magneto-viscoelastisches Elastomer, dessen Eigenschaften durch Magnetfelder beeinflusst werden. Diese können laut Patent direkt vom Spiel gesteuert werden und die Widerstandskraft der Tasten in Echtzeit verändern. Zusätzlich werden in den Dokumenten auch Varianten beschrieben, die mit flüssigkeitsgefüllten Membranen arbeiten.
Ein weiteres Konzept zeigt eine Mechanik, bei der der Finger des Spielers buchstäblich tiefer in die Taste einsinkt, während diese sich gleichzeitig um ihn herum verhärtet. Dies könnte theoretisch genutzt werden, um Situationen wie das Feststecken im Schlamm oder das Greifen durch Gegner physisch zu simulieren.
Die Idee knüpft an frühere Innovationen des DualSense-Controllers an, der bereits mit adaptiven Triggern und fortschrittlichem haptischem Feedback arbeitet. Diese Technologie erlaubt es Entwicklern, das Druckgefühl je nach Spielsituation zu variieren, etwa beim Abfeuern unterschiedlicher Waffen.
Ob das nun veröffentlichte Patent tatsächlich in einem zukünftigen PlayStation-Controller umgesetzt wird, ist nicht bestätigt. Es zeigt jedoch, dass Sony weiterhin an der Weiterentwicklung physischer Immersion im Gaming arbeitet und mögliche Konzepte für kommende Hardware-Generationen erforscht.
45 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hätte auch noch nen Verbesserungsvorschlag.
Die Stick Anordnung ändern und zwar versetzt 😉.
Für mich sind die PS Controller ein Krampf,
komme damit irgendwie nicht klar.
💚🎮💚
Bin schon froh dass die Controller größer geworden sind. Die waren ja früher für Zwergenhände gemacht
Ganz ehrlich, für mich war der PS5 Controller zu groß. Leider hab ich kleine Hände und ich mußte bei manchen Spielen wegen der Steuerung immer umsetzten. Die perfekte Größe für mich war immer die vom Xbox und PS4 Controller.
Hab ich bis heute nicht verstanden warum Leute mit der Stick Anordnung vom PS Controller nicht klar kommen. Ich habe Recht große hände und komme mit beiden Layouts super klar.
Ich hab da auch richtig Probleme mit.
Hatte mir auch immer direkt einen extra Controller zusätzlich gekauft. Also mit dem X-Box Layout.
Warum kann ich nicht mal sagen.
Ich würde es wahrscheinlich direkt ausstellen.
Mich nervt es schon, wenn ein Pad nen Gyro sensor hat.^^
Der PS5 Controller ist an für sich schon interessant. Alleine die Widerstände der Trigger hinten sind echt ungewohnt
Also eins kann man Sony ja nicht vorwerfen. Mit dem Dual Sense haben sie ja schon was schickes hinbekommen. Gut ich find die Stickanordnung bei meinem Elite 2 auch besser. Nichts desto trotz bringt es schon echt eine tolle Immersion.
Wahrscheinlich wieder so ein Patent bei dem man es sich zwar sichert aber nie bezahlbar umsetzen kann.
Prinzipiell begrüße ich Fortschritt. Hier bräuchte ich den Controller in den Händen um ein abschließendes Bild zu haben. Interessante Technik ohne Frage.
Hört sich cool an, aber ich denke nicht, dass es in naher Zukunft in Controller verbaut wird.
Persönlich brauche ich das nicht. Die adaptiven Trigger beim DualSense haben sich anfangs auch cool angehört, aber nach kurzer Zeit habe ich diese deaktiviert.
Für mich uninteressant 😅