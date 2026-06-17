SONY: Patentiert Controller mit anpassbarer Knopf-Haptik für PlayStation

Sony Interactive Entertainment hat ein neues Patent für einen möglichen PlayStation-Controller veröffentlicht, der die physische Haptik seiner Tasten dynamisch verändern kann.

Das Patent, das ursprünglich im November 2024 beim World Intellectual Property Organization (WIPO) eingereicht und im Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde, beschreibt ein Eingabegerät, dessen Tasten je nach Spielsituation oder Nutzereinstellung härter oder weicher werden können.

Ermöglicht wird dies durch ein Material namens magneto-viscoelastisches Elastomer, dessen Eigenschaften durch Magnetfelder beeinflusst werden. Diese können laut Patent direkt vom Spiel gesteuert werden und die Widerstandskraft der Tasten in Echtzeit verändern. Zusätzlich werden in den Dokumenten auch Varianten beschrieben, die mit flüssigkeitsgefüllten Membranen arbeiten.

Ein weiteres Konzept zeigt eine Mechanik, bei der der Finger des Spielers buchstäblich tiefer in die Taste einsinkt, während diese sich gleichzeitig um ihn herum verhärtet. Dies könnte theoretisch genutzt werden, um Situationen wie das Feststecken im Schlamm oder das Greifen durch Gegner physisch zu simulieren.

Die Idee knüpft an frühere Innovationen des DualSense-Controllers an, der bereits mit adaptiven Triggern und fortschrittlichem haptischem Feedback arbeitet. Diese Technologie erlaubt es Entwicklern, das Druckgefühl je nach Spielsituation zu variieren, etwa beim Abfeuern unterschiedlicher Waffen.

Ob das nun veröffentlichte Patent tatsächlich in einem zukünftigen PlayStation-Controller umgesetzt wird, ist nicht bestätigt. Es zeigt jedoch, dass Sony weiterhin an der Weiterentwicklung physischer Immersion im Gaming arbeitet und mögliche Konzepte für kommende Hardware-Generationen erforscht.