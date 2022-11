SONY: PC-Portierung von Gran Turismo 7 wird in Betracht gezogen

Das Rennspiel Gran Turismo 7 könnte das nächste PlayStation exklusive Spiel sein, dass auf dem PC veröffentlicht wird.

Auf die Frage, ob der Entwickler es in Betracht ziehen würde, das Spiel auf den PC zu portieren, sagte Kazunori Yamauchi von Polyphony Digital gegenüber GTPlanet: „Ja, ich denke schon.“

Doch so einfach würde die Portierung von Gran Turismo 7 auf eine andere Plattform nicht sein.

„Gran Turismo ist ein sehr fein abgestimmter Titel. Es gibt nicht viele Plattformen, auf denen das Spiel nativ in 4K/60p laufen könnte, also ist eine Möglichkeit, wie wir das möglich machen, die Plattform einzugrenzen. Das ist kein sehr einfaches Thema, aber natürlich schauen wir uns das an und ziehen es in Betracht.“

Sony brachte bereits zuvor exklusive Spiele wie Sackboy, Uncharted: The Legacy of Thieves Collection und Spider-Man auf den PC. In Zukunft darf mit weiteren Veröffentlichungen gerechnet werden.