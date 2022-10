SONY: PC- und Mobilbereich wird durch Investitionen verstärkt

Weitere Investitionen in die Bereiche PC und Mobile will der PlayStation-Konzern Sony in der Zukunft tätigen.

Bei Sony will man stärker in PC- und Mobilbereich investieren, wie es vom PlayStation-Konzern heißt. Die zahlungskräftige Konkurrenz in der Branche sei demnach ein Grund, da sich die Verhandlungen um Talente scheinbar verstärkt haben.

Laut Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios seien „weitere Investitionen in Bereiche, die die Expansion auf den PC, auf Mobilgeräte und in Live-Dienste verstärken“ für das Unternehmen „definitiv eine Möglichkeit“.

Mit Veröffentlichungen von exklusiven PlayStation-Spielen wie God of War, Days Gone oder Horizon: Zero Dawn hat man bereits in jüngster Zeit gezeigt, dass man weitere Plattformen nicht ignorieren kann. Und mit der Übernahme von Destiny-Entwickler hat man ein Studio übernommen, dass sich bestens mit Live-Service-Inhalten auskennt.

Zuletzt übernahm Sony eine Minderheitsbeteiligung am Elden Ring-Entwickler From Software und übernahm mit Savage Game Studios sogar komplett einen Entwickler für Mobile-Spiele.

Analysten sehen in der Umstrukturierung des Geschäfts für Spiele bei Sony in der Zukunft weitere Übernahmen.