SONY: PlayStation CEO plant weitere Studioübernahmen

Anfang Februar übernahm Sony den Destiny-Entwickler für 3,6 Milliarden US-Dollar. Im März folgte dann der kanadische Entwickler Haven Studios.

Weitere Investitionen sind laut Jim Ryan geplant.

Der PlayStation CEO sprach kürzlich im offiziellen PlayStation Podcast darüber, in welch guter Position man mit seinen First-Party-Studios sei. Durch den Erfolg sei man in der Lage gewesen, in weitere Inhalte zu investieren.

„Wir befinden uns mit PlayStation Studios in einer wirklich guten Position, und zwar schon seit einigen Jahren. Der kritische Erfolg und der kommerzielle Erfolg der Spiele, die sie gemacht haben, haben uns die Berechtigung gegeben, stark in die Erstellung von Inhalten zu investieren.“

Durch Übernahmen von weiteren Studios will man auf organische Weise wachsen. So sind nach Bungie weitere Übernahmen geplant.

„Wir lassen unsere Studios organisch wachsen und wir wachsen durch Übernahmen. Wir haben im Laufe des Jahres 2021 fünf Studios übernommen, wir sind in Gesprächen mit Bungie und wir haben weitere geplant. Das bringt uns in einen positiven Kreislauf, in dem Erfolg mehr Erfolg erzeugt.“

