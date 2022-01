SONY: PlayStation-Studios drängten Sony zu PC-Veröffentlichung

Autor:, in / SONY

Cory Barlog, Game Director bei SIE Santa Monica Studio, verriet anlässlich der PC-Veröffentlichung von God of War in einem Interview mit Game Informer, dass man Sony dazu gedrängt habe, PlayStation-Spiele auch für den PC zu veröffentlichen.

Andere First-Party-Studios waren sich demnach einig darüber, die Spiele auch auf den PC zu bringen. Die Studios haben Sony dies wohl immer wieder vorgeschlagen und sie schließlich dazu gedrängt, ehe sie nachgaben.

„Ich glaube, es war die kollektive Meinung aller Studios, dass dies eine wirklich gute Idee ist. Wir sollten uns das ansehen. Irgendwann, glaube ich, war der Wendepunkt erreicht. Als wir so viele Vorschläge in den Vorschlagskasten geschickt hatten, dass sie sagten: ‚Ich habe es satt, das alles zu hören. Gut, dann machen wir das.‘ Es ist ein Prozess. Wir sind immer noch dabei, als Unternehmen und als einzelne Studios herauszufinden, wie man das macht und wie der Prozess und die Strategie aussehen werden.“

Immer mehr First-Party-Spiele der PlayStation finden ihren Weg auf den PC. Unter anderem erschien Horizon: Zero Dawn im August 2020. Im Mai 2021 folgte Days Gone. Für dieses Jahr wird Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy ebenfalls auf PC erwartet.