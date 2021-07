SONY: Ryan: Nur beste Spiele bleiben in Erinnerung

Durch die Verschiebung von God of War und Gran Turismo 7 auf nächstes Jahr sowie den weiterhin unklaren Veröffentlichungstermin von Horizon Forbidden West, sah sich SONY in näherer Vergangenheit Kritik von seinen Fans ausgesetzt.

In einem neuen Interview mit der chinesischen Tech-Publikation TMTPost erklärte nun PlayStation-Chef Jim Ryan, warum seiner Meinung Verschiebungen teilweise unumgänglich und welche Motivation hinter diesen steckt:

„Es ist besser zu warten und ein großartiges Spiel zu haben, als zu hetzen und ein Spiel zu haben, das nur okay oder ganz gut ist. Spieler erinnern sich nur an die besten Spiele und nicht an OK-Spiele. Wenn es das beste Spiel ist, wollen die Spieler vielleicht eine Fortsetzung, und sie werden auch eine Fortsetzung kaufen wollen, aber niemand kümmert sich wirklich um ein Spiel, das nur in Ordnung ist. Natürlich werden wir aus finanziellen und Produktportfolio-Überlegungen auch Druck auf die Studios ausüben, ein bestimmtes Produkt innerhalb der erwarteten Zeit zu liefern. Aber im Allgemeinen wollen wir keine Produkte, die OK sind, wir wollen das Beste.“