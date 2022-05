SONY: Scheinbar kein Marketing-Deal mehr für Call of Duty auf PlayStation

Kürzlich enthüllte Sony bei einem Strategietreffen des Unternehmens seine Marketing-Deals für verschiedene Spiele. Dort wurden zehn Titel aufgeführt. Darunter Grand Theft Auto V, Final Fantasy XVI, FIFA und Forspoken.

Eine wichtige Franchise fehlte allerdings: Call of Duty.

Es scheint, als würde Sony für die erfolgreiche Shooter-Reihe und damit auch für das kommende Call of Duty: Modern Warfare II nicht mehr die Werbetrommel in Sachen Exklusivität rühren.

Das ist daher überraschend, da es in den letzten Jahren zwischen Sony und Activision Deals für Call of Duty-Spiele gab, bei denen Spieler auf PlayStation Inhalte oder Modi Zeit exklusiv früher spielen konnten als auf anderen Plattformen.

Die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch den Konkurrenten Microsoft und die enttäuschende Performance von Call of Duty: Vanguard könnten bei der Entscheidung, keinen Marketing-Deal mehr einzugehen, für Sony eine Rolle gespielt haben.

Mit Call of Duty: Modern Warfare II könnten Xbox-Spieler in diesem Jahr erstmals seit der Xbox 360-Ära für die Shooter-Reihe exklusive Inhalte vor allen anderen bekommen.

(FYI) Sony's showing this year's marketing deals. No Call of Duty 🤔 pic.twitter.com/2d0cIxlTLS

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) May 18, 2022