SONY: Setzt verstärkt auf KI in Games und PlayStation-Entwicklung

Sony hat seine Pläne zur stärkeren Integration von Künstlicher Intelligenz im gesamten Unternehmen vorgestellt. Dies betrifft insbesondere auch die Entwicklung von Videospielen innerhalb der PlayStation-Studios.

Im Rahmen einer Präsentation zu den aktuellen Geschäftszahlen erklärte Sony-CEO Hiroki Totoki, dass KI künftig dabei helfen soll, ambitioniertere und innovativere Projekte umzusetzen, die bisher durch Zeit- und Kostenfaktoren eingeschränkt waren.

Gleichzeitig betonte Totoki, dass menschliche Kreativität weiterhin im Mittelpunkt stehen soll. KI werde nicht als Ersatz für Entwickler oder Künstler gesehen, sondern als Werkzeug zur Unterstützung und Erweiterung kreativer Prozesse.

Auch Sony Interactive Entertainment Präsident Hideaki Nishino äußerte sich zur konkreten Anwendung der Technologie in den First-Party-Studios. Teams bei Naughty Dog, San Diego Studio und weiteren Studios nutzen bereits interne KI-Tools wie „Mockingbird“, das etwa aus Performance-Capture-Daten Gesichtsanimationen generiert. Diese Technologie kam unter anderem bei Projekten wie Horizon Zero Dawn Remastered zum Einsatz.

Laut Nishino werden dadurch Animationsprozesse deutlich beschleunigt. Aufgaben, die früher mehrere Stunden benötigten, könnten nun in Sekunden umgesetzt werden. Wichtig sei jedoch, dass keine menschlichen Darsteller ersetzt werden, sondern lediglich technische Abläufe optimiert werden.

Zusätzlich kommen KI-Systeme auch in anderen Bereichen der Entwicklung zum Einsatz, etwa bei der Simulation von Haaranimationen. Hier analysiert die KI reale Videoaufnahmen und erstellt daraus komplexe 3D-Modelle mit hunderten einzelnen Haarsträhnen, was den Produktionsaufwand deutlich reduziert.

Auch im Bereich Gameplay und KI-Verhalten wird die Technologie eingesetzt. Beispiele sind unter anderem Gran Turismo Sophy, ein KI-Rennagent, sowie Experimente mit NPCs, die eigenständiger und dynamischer agieren sollen.

Darüber hinaus verweist Sony auf die Nutzung von Machine Learning im Rahmen der PlayStation-5-Pro-Technologie PSSR, die Bildqualität verbessert und 4K-Grafik bei hohen Bildraten ermöglicht.

Sony betont, dass KI langfristig dazu beitragen soll, Entwicklungsprozesse effizienter zu gestalten, kreative Möglichkeiten zu erweitern und Spiele technisch wie visuell auf ein neues Niveau zu heben. Gleichzeitig soll die kreative Kontrolle weiterhin vollständig bei den Studios und ihren Entwicklern liegen.