SONY: Strategische Partnerschaft mit Bandai Namco

Bandai Namco Holdings Inc. (Bandai Namco) und Sony Group Corporation (Sony) haben heute die Unterzeichnung einer strategischen Geschäftsallianzvereinbarung bekannt gegeben.

Sony hat sich außerdem mit den bestehenden Aktionären von Bandai Namco darauf geeinigt, 16 Millionen Bandai Namco-Aktien, die sich im Besitz dieser Aktionäre befinden, für rund 68 Milliarden Yen zu erwerben.

Mit dem Erwerb dieser Aktien wird Sony zu einem Aktionär, der rund 2,5 % der gesamten ausgegebenen Aktien von Bandai Namco hält.

Durch diese Geschäftsallianz und die Investition von Sony in Bandai Namco werden sich Bandai Namco und Sony als zwei der führenden japanischen Unterhaltungsunternehmen darauf konzentrieren, die Fangemeinde für IP wie Anime und Manga weltweit zu vergrößern und das Engagement zu stärken, insbesondere im Anime-Bereich, wo ein rasantes Marktwachstum erwartet wird.

Dabei werden sie ihre Stärken bündeln, um neue und emotional bewegende Erlebnisse für Fans zu schaffen und durch diese Bemühungen den Wert von IP zu maximieren.

Bandai Namco und Sony haben in der Vergangenheit bereits bei verschiedenen Projekten in Bereichen wie Spiele, Anime und Musik zusammengearbeitet und planen nun, diese Zusammenarbeit auf weitere Bereiche auszuweiten.

Die beiden Unternehmen beabsichtigen, Initiativen umzusetzen, darunter die Erweiterung von Werken sowie Produkten und Dienstleistungen auf Basis von IP, die von Bandai Namco entwickelt wurden, wobei sie die Stärken von Sony in Bereichen wie der Produktion und dem Vertrieb von Anime und anderen Videoinhalten sowie dem Merchandising nutzen wollen.

Außerdem planen sie detaillierte Gespräche über die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von IP wie Anime und Manga sowie die Planung und technische Zusammenarbeit im Bereich Erlebnisunterhaltung.

Darüber hinaus wollen die beiden Unternehmen Möglichkeiten zur Unterstützung von Kreativen durch die gemeinsame Entwicklung und den gemeinsamen Betrieb von Technologien und Dienstleistungen im Unterhaltungsbereich sowie gemeinsame Investitionen und Geschäftsallianzen im Bereich Fan-Engagement prüfen.

Kommentar von Nobuhiko Momoi, Executive Vice President, Bandai Namco Holdings Inc.:

„Die Bandai Namco Group verfolgt eine „IP-Achsen-Strategie“, die darauf abzielt, den Wert von IP zu maximieren, indem sie die Attraktivität und Weltanschauung von IP nutzt und die optimalen Produkte und Dienstleistungen zum optimalen Zeitpunkt in den optimalen Regionen anbietet.“

„Wir sind begeistert von dem Potenzial, durch die Kombination der Stärken und technologischen Fähigkeiten der Sony Group in verschiedenen Unterhaltungsbereichen mit der IP-Achsen-Strategie von Bandai Namco neue Unterhaltungsformen zu schaffen.“

„Durch diese Zusammenarbeit wollen wir mit IP-Fans weltweit in Kontakt treten, gemeinsam die Zukunft gestalten und unser Ziel „Fun for All into the Future” sowie unsere mittel- bis langfristige Vision „Connect with Fans” verwirklichen.“