SONY: Tencent bezeichnet Klage als unangemessen

In einer neu veröffentlichen Stellungnahme bezeichnet Tencent Sonys Klage wegen Light of Motiram als unangemessen.

Vor einigen Wochen reichte Sony Klage gegen Tencent ein. Der Grund: beim kommenden Tencent-Titel Light of Motiram solle es sich quasi um eine Eins-zu-eins-Kopie der Horizon-Reihe von Sony handeln.

Nun meldet sich Tencent per Stellungnahme zu Wort und bezeichnet in dieser die Klage als unangemessen. Sony versuche auf unzulässige Weise, einen gut etablierten Bereich der Popkultur abzuschotten:

„Der Kläger Sony hat eine Reihe von Tencent-Unternehmen – und zehn namentlich nicht genannte Beklagte – wegen des noch nicht veröffentlichten Videospiels Light of Motiram verklagt und behauptet, dass das Spiel Elemente aus Sonys Spiel Horizon Zero Dawn und dessen Ablegern kopiert“, erklärt Tencent. „Im Grunde genommen zielt Sonys Vorgehen nicht darauf ab, Piraterie, Plagiate oder echte Bedrohungen für geistiges Eigentum zu bekämpfen.“ „Es ist ein unangemessener Versuch, einen altbekannten Bereich der Popkultur abzuschotten und ihn zu Sonys exklusivem Bereich zu erklären. Nach Sonys Darstellung ist Horizon Zero Dawn ‚wie keine andere fiktive Welt, die zuvor [oder] seitdem geschaffen wurde‘.“ Diese Behauptung sei „erstaunlich, da sie von Sonys eigenen Entwicklern eindeutig widerlegt wird, ganz zu schweigen von der langen Geschichte von Videospielen mit denselben Elementen, die Sony mit dieser Klage zu monopolisieren versucht“. „Die Klage von Sony ignoriert diese Tatsachen auf bezeichnende Weise. Stattdessen versucht sie, allgegenwärtige Genre-Elemente in proprietäre Vermögenswerte umzuwandeln. Indem Sony ein noch nicht veröffentlichtes Projekt verklagt, das lediglich die gleichen altbewährten Stilmittel verwendet wie zahlreiche andere Spiele, die sowohl vor als auch nach Horizon veröffentlicht wurden – darunter Enslaved, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Far Cry: Primal, Far Cry: New Dawn, Outer Wilds, Biomutant und viele mehr –, strebt Sony ein unzulässiges Monopol auf Genrekonventionen an.“

Des Weiteren führt Tencent Fehler innerhalb der Beschwerde auf und wirft Sony vor, das Unternehmen auf Basis von dürftigen, voreiligen Behauptungen unzulässigerweise mit ausländischen Unternehmen in einen Topf zu werfen, die angeblich für das fragliche Kernverhalten verantwortlich sind.

Außerdem wirft man Sony Spekulationen über potenzielles zukünftiges Verhalten im Zusammenhang mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Light of Motiram vor.