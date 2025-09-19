SONY: Tencent bezeichnet Klage als unangemessen

Vor einigen Wochen reichte Sony Klage gegen Tencent ein. Der Grund: beim kommenden Tencent-Titel Light of Motiram solle es sich quasi um eine Eins-zu-eins-Kopie der Horizon-Reihe von Sony handeln.
Nun meldet sich Tencent per Stellungnahme zu Wort und bezeichnet in dieser die Klage als unangemessen. Sony versuche auf unzulässige Weise, einen gut etablierten Bereich der Popkultur abzuschotten:
„Der Kläger Sony hat eine Reihe von Tencent-Unternehmen – und zehn namentlich nicht genannte Beklagte – wegen des noch nicht veröffentlichten Videospiels Light of Motiram verklagt und behauptet, dass das Spiel Elemente aus Sonys Spiel Horizon Zero Dawn und dessen Ablegern kopiert“, erklärt Tencent. „Im Grunde genommen zielt Sonys Vorgehen nicht darauf ab, Piraterie, Plagiate oder echte Bedrohungen für geistiges Eigentum zu bekämpfen.“
„Es ist ein unangemessener Versuch, einen altbekannten Bereich der Popkultur abzuschotten und ihn zu Sonys exklusivem Bereich zu erklären. Nach Sonys Darstellung ist Horizon Zero Dawn ‚wie keine andere fiktive Welt, die zuvor [oder] seitdem geschaffen wurde‘.“ Diese Behauptung sei „erstaunlich, da sie von Sonys eigenen Entwicklern eindeutig widerlegt wird, ganz zu schweigen von der langen Geschichte von Videospielen mit denselben Elementen, die Sony mit dieser Klage zu monopolisieren versucht“.
„Die Klage von Sony ignoriert diese Tatsachen auf bezeichnende Weise. Stattdessen versucht sie, allgegenwärtige Genre-Elemente in proprietäre Vermögenswerte umzuwandeln. Indem Sony ein noch nicht veröffentlichtes Projekt verklagt, das lediglich die gleichen altbewährten Stilmittel verwendet wie zahlreiche andere Spiele, die sowohl vor als auch nach Horizon veröffentlicht wurden – darunter Enslaved, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Far Cry: Primal, Far Cry: New Dawn, Outer Wilds, Biomutant und viele mehr –, strebt Sony ein unzulässiges Monopol auf Genrekonventionen an.“
Des Weiteren führt Tencent Fehler innerhalb der Beschwerde auf und wirft Sony vor, das Unternehmen auf Basis von dürftigen, voreiligen Behauptungen unzulässigerweise mit ausländischen Unternehmen in einen Topf zu werfen, die angeblich für das fragliche Kernverhalten verantwortlich sind.
Außerdem wirft man Sony Spekulationen über potenzielles zukünftiges Verhalten im Zusammenhang mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Light of Motiram vor.
Die Chinesen sind schlau…mehr PR nach der ganzen Sache, dann paar Abänderungen und schon kennen noch mehr Leute das Spiel und laden es runter.
Ich kenne Horizon nicht und Sony wird ihr Exklusiv nicht auf die Xbox bringen. Also her mit Tencent. Ich gebe auch mehr als zehn Cent dafür.
na damit ist der Wortspielkracher des Tages bereits vergeben 🤣🤣👍
Danke! Danke! 🤗 Freut mich sehr, wenn ich dich dir damit ein Lachen entlocken konnte 👍
Gönn dir auf Steam, wirst es nicht bereuen – ist ein Meisterwerk.
Danke für den Hinweis. Jedoch hab ich kein Endgerät worauf ich Steam vernünftig nutzen könnte.
Womöglich auf der nächsten Xbox
Spielerisch dürften sie wohl recht haben. Horizon hat sich ja ebenfalls an anderen Spielen bedient.
Optisch sieht es da schon anders aus. Da ist die Ähnlichkeit einfach zu groß, um zu sagen, das haben wir uns selbst ausgedacht.
Nintendos klagen sind immer lächerlich, wenn es um Plagiate geht.
Hier muss ich aber zu Sony halten. Das ist schon arg 1:1 kopiert.. aber typisch chinesisch halt „lieber gut kopiert, als schlecht selbst entworfen“.
Musste auch direkt an Enslaved denken, dass vor HZD kam. Beide haben ähnliches Konzept, dystopische Welt mit Robotern. Tjoar, dann hört es aber auch schon auf.. nicht so wie bei Tencent.
Seh ich genau so. Tencent kann natürlich ein Spiel machen das sich vom Gameplay her stark an Horizon orintiert, aber die Art und Weise wie das Spiel auf Bildern aussieht wirkt wie eine Kopie.
Tencents Gegenarumentation würde aktuell gut gegen Nintendo passen, die sich etablierte Spielmechaniken patentieren lassen.
Habe Enslaved noch in meiner Sammlung aber Vergleich mit HZD ist schon weit weit hergeholt. Jedenfalls bin ich schon sehr stutzig wieso man soviel so ähnlich kopiert.
Die Welt – die Atmosphäre, Roboter, Farben, Schrift, Musik, Protagonistin etc. etc.
Unglaublich – dass schreit so fest nach „Verklag mich“ – da stimmt doch was nicht.
Bankräuber bezeichnet Festnahme als übertrieben 😁 Das war in seiner ursprünglichen Form auf jeden Fall eine dreiste Kopie. Mittlerweile sollen sie aber einige optische Änderungen durchgeführt haben, so dass es wohl nicht mehr ganz so stark ins Auge springt.
zu deinem „lustigen“ Satz mit dem Bankräuber..
es ist tatsächlich so, dass Taschendiebe in Venedig eine Bürgerwehr angezeigt haben wegen Stalking..
die Bürgerwehr beobachtet die Taschendiebe, informiert die Touristen und veröffentlicht Fotos der Diebe..
so verrückt kanns gehen ^^
Sehr verrückt! Die Welt ist ein Zirkus, in dem die Clowns die Manege führen und das Publikum applaudiert, ohne den Witz zu verstehen.
Ich kann da im Grunde beide Parteien verstehen sowohl Sony als auch Tencent weil gewisse ähnlichkeiten da sind.Wenn man aber das auf jedes Game und Genre umlegt was neuveröffentlicht wird und eine Klage einreicht wegen ähnlichkeiten na dann Mahlzeit😏.Weil dann könnte jeder Publisher/Entwickler-Studio gegen irgend ein anderen Publisher/Entwickler-Studio klagen weil man in jeden Game irgendetwas findet an Elementen die in einen anderen Game (zuvor) schonmal vorgekommen sind.Dann würde es praktisch nur so von Klagen gegeneinander wimmeln in der Branche🎮🙄✌️.
Also offensichtlicher geht’s schon nicht mehr da verstehe ich wirklich nicht warum sie sich die Mühe noch machen versuchen sich raus zu winden….
Ja schön ist das nicht
ich lass mir ein Gerät patentieren auf dem man verschiedene Videospiele in physischer oder digitaler Form abspielen kann und verklag dann Nintendo, Sony und Microsoft 😛
Es bräuchte Gesetze, die regeln etablierte und übliche Mechaniken nicht patentierbar zu machen