SONY: Übernahme von Firewalk Studios verkündet

Sony Interactive Entertainment hat eine Vereinbarung mit ProbablyMonsters Inc. zur Übernahme von Firewalk Studios getroffen, einem Studio mit branchenführenden Kreativen, das ein originelles AAA-Multiplayer-Spiel für PlayStation 5 (PS5) und PC entwickelt.

Firewalk wird mit Weltklasse-Entwicklerteams, darunter Bungie und Haven Interactive Studios, zusammenarbeiten, um eine neue Generation von Live-Service-Erlebnissen für PlayStation-Spieler zu definieren.

Firewalk mit Sitz in Bellevue, WA, wurde 2018 als Teil von ProbablyMonsters gegründet, einem unabhängigen AAA-Spieleunternehmen, das von CEO Harold Ryan (ehemaliger CEO, Präsident und Vorsitzender bei Bungie) gegründet wurde und nachhaltige Spielteams aufbaut, die sich auf Original-AAA-Spiele konzentrieren.

Das Firewalk-Team aus erstklassigen Entwicklern, angeführt von den Branchenveteranen Tony Hsu (Studio Head, zuvor GM und SVP von Destiny bei Activision) und Ryan Ellis (Game Director, zuvor Creative Director bei Bungie), verfügt über jahrelange kollektive Erfahrung mit einigen der erfolgreichsten und einflussreichsten Multiplayer-Titel der Spielebranche.

ProbablyMonsters und Firewalk kündigten im April 2021 eine exklusive Publishing-Partnerschaft mit SIE an, und nun wird Firewalk das 20. Studio sein, das den PlayStation Studios beitritt.

Jim Ryan, President & CEO, Sony Interactive Entertainment, sagte: „Firewalk Studios wird von einem Weltklasse-Team geleitet, das über große Erfahrung und eine große Leidenschaft für die Entwicklung außergewöhnlicher Multiplayer-Spiele verfügt, die unvergessliche gemeinsame Erlebnisse schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass das kommende Projekt des Studios eine solide Ergänzung des Portfolios von PlayStation Studios sein wird, und dass seine Expertise in Sachen Live-Service und Technologie entscheidend dazu beitragen wird, die Reichweite von PlayStation zu vergrößern.“

Tony Hsu, Studio Head der Firewalk Studios, sagte: „Wir haben in den Firewalk Studios ein fantastisches Team zusammengestellt, das speziell darauf ausgerichtet ist, Spielern auf der ganzen Welt unvergessliche Multiplayer-Erlebnisse zu bieten. SIE hat die Vision unseres Teams von Anfang an unterstützt, und zwar mit der unglaublichen kreativen Kraft des PlayStation Studio-Ökosystems. Dieser spannende nächste Schritt wird uns helfen, diese Vision in die Realität umzusetzen.“