SONY: Unternehmen gibt TV‑Geschäft ab – TCL übernimmt Mehrheit

Sony lagert sein TV‑Business in ein Joint Venture mit TCL aus.

In einem der größten Umbrüche der Unterhaltungselektronik der letzten Jahre kündigt Sony an, sein komplettes TV‑Geschäft in ein neues Joint Venture mit TCL auszugliedern.

TCL wird mit 51 % die Mehrheit halten, während Sony 49 % der Anteile behält. Trotz der Übernahme soll die neue Firma weiterhin Produkte unter den bekannten Marken Sony und Bravia herstellen und vertreiben.

Der operative Start des Joint Ventures ist für April 2027 geplant. Damit verabschiedet sich Sony nach Jahrzehnten als einer der prägendsten TV‑Hersteller weitgehend aus der direkten Produktion – bleibt aber über seine Marken und Technologie weiterhin sichtbar.

Die Partnerschaft mit TCL, einem der weltweit größten TV‑Produzenten, soll die Fertigung effizienter machen und gleichzeitig Sonys Premium‑Image bewahren. Für Verbraucher bedeutet das: Bravia bleibt Bravia, aber die Produktionsmacht dahinter verschiebt sich deutlich in Richtung China.

Mit diesem Schritt reagiert Sony offenbar auf den zunehmenden Druck im TV‑Markt, der von aggressiven Preisen, hoher Konkurrenz und sinkenden Margen geprägt ist. Das Joint Venture könnte beiden Unternehmen neue Spielräume eröffnen – TCL durch die Stärkung im Premiumsegment, Sony durch geringere Produktionskosten und mehr Fokus auf profitablere Geschäftsbereiche.

Der Übergang markiert das Ende einer Ära, aber auch den Beginn eines neuen Kapitels für die Bravia‑Marke.