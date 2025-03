SONY: Weitere Entlassungen bei PlayStation-Studio

Bei einem der PlayStation Studios verlieren weitere Menschen ihre Arbeit. Die Entlassungen sind das Resultat der Einstellung mehrerer Live-Service-Spiele sowie einer Umstrukturierung bei den US-Studios von SONY.

Betroffen ist das Studio Visual Arts. Dort muss eine unbekannte Anzahl von Mitarbeitern diese Woche gehen.

Das Studio half bei der Entwicklung von First-Party-Spielen, darunter dem The Last of Us-Remaster. Die von den Entlassungen betroffenen Mitarbeiter arbeiteten unter anderem an dem jüngst eingestellten Live-Service-Spiel von Bend Studios.