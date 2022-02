SONY: Weitere Übernahmen sind zu erwarten laut PlayStation-Chef

Gestern verkündete Sony Interactive Entertainment überraschend die Übernahme von Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar.

Das Entwicklerstudio rief vor 20 Jahren das Halo-Franchise ins Leben, ehe man den Master Chief an Microsoft und 343 Industries abgab, ums ich dem Destiny-Universum zu widmen.

Viele sehen die Übernahme als direkte Antwort zu Microsofts Kaufabsicht von Activision Blizzard. Doch die Verhandlungen zwischen Sony und Bungie sollen schon vor 5 oder 6 Monate stattgefunden haben.

War die Übernahme von Bungie nur der Anfang für Sony?

Es scheint so. Denn, wie Christopher Dring von GamesIndustry.biz schrieb, soll PlayStations Jim Ryan gesagt haben, dass man noch mehr erwarten könne, wenn es um solche Übernahmen geht.

Das Jahr ist noch jung und es ist zu erwarten, dass noch weitere Übernahmen, nicht nur durch Sony, erfolgen werden.

And Jim Ryan told me 'We should expect more' when it comes to further PlayStation acquisitions

— Christopher Dring (@Chris_Dring) January 31, 2022