SONY: Yoshida hätte sich gegen Live-Service-Vorstoß gewehrt

Nach über 30 Jahren hat Shuhei Yoshida in diesem Monat SONY verlassen. Der ehemalige Chef der Playstation Studios sagte jetzt, er hätte sich gegen den Vorstoß im Bereich des Live-Service gewehrt.

Im Interview mit Kinda Funny erzählte Yoshida: „Ich war für die Verwaltung des Budgets zuständig und musste daher entscheiden, welche Art von Spielen produziert werden sollten. Wenn das Unternehmen diesen Weg in Erwägung gezogen hätte, wäre es wahrscheinlich nicht sinnvoll gewesen, die Entwicklung eines weiteren God of War oder eines Einzelspielerspiels einzustellen und das ganze Geld in die Live-Service-Spiele zu stecken.

„Wie auch immer, als ich ging und Hermen [Hulst] übernahm, gab uns das Unternehmen eine Menge mehr Ressourcen. Ich glaube nicht, dass sie Hermen gesagt haben, er solle aufhören, Einzelspieler-Spiele zu entwickeln. [Sie sagten: ‚Diese Spiele sind großartig, macht weiter so, und wir geben euch zusätzliche Ressourcen, um an diesen Live-Service-Spielen zu arbeiten und sie auszuprobieren‘.“

Er sagte zudem: „Ich bin sicher, sie wussten, dass es riskant war. Die Chance, dass ein Spiel in diesem hart umkämpften Genre erfolgreich wird, ist gering. Dennoch gab das Unternehmen Hermen in Kenntnis dieses Risikos die Mittel und die Chance, es zu versuchen. Ich denke, dass sie es auf diese Weise getan haben. Meiner Meinung nach ist das großartig, und hoffentlich werden einige Spiele erfolgreich werden.“

„Zum Glück ist Helldivers 2 so gut gelaufen… das hat niemand erwartet. In dieser Branche kann man also keinen Erfolg planen, das ist der spaßigste Teil dieses Geschäfts. Ich hoffe, dass diese Strategie am Ende aufgeht. Wenn ich in der Position von Hermen wäre, hätte ich wahrscheinlich versucht, mich dieser Richtung zu widersetzen. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sie mich aus der First-Party entfernt haben!“