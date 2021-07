Soul Calibur VI: Über 2 Millionen verkaufte Einheiten

Autor:, in / Soul Calibur VI

Bandai Namco hat bekannt gegeben, dass sich Soul Calibur VI bis heute weltweit über 2 Millionen mal verkauft hat. Veröffentlicht wurde das Spiel am 19. Oktober 2018, weshalb sich das Verkaufstempo sicher nicht mit anderen Größen des Genres, wie zum Beispiel Street Fighter V oder Mortal Kombat 11 vergleichen lässt.

Über 2 Millionen verkaufte Einheiten sind aber dennoch eine stolze Zahl, die von Bandai Namco sicher mit gewisser Freude verkündet wurde.

Soul Calibur VI ist für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich und wurde nach seinem Erscheinen mit mehreren DLCs um weitere Waffenschwingende Kämpfer erweitert. So stieg unter anderem B2 aus Nier Automata in den Ring.