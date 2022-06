Soul Hackers 2: Grafik- und Performance-Modus für 4K und 60FPS enthüllt

Autor:, in / Soul Hackers 2

Soul Hackers 2 erscheint am 26. August und bietet zwei Grafikmodi für eine bessere Performance bzw. 4K.

Soul Hackers 2 erscheint am 26. August für die Next-Gen-Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Eiji Ishida und Mitsuru Hirata zeichnen als Producer und Director verantwortlich, die Musik stammt von MONACA, die Charakterdesigns von Shirow Miwa und Shinjiro Takata betreut das Projekt als Production Manager.

In einem Krieg zwischen Dämonenbeschwörern liegt es in den Händen von Ringo und ihrem Team, das Schicksal zu entschlüsseln und die Welt vor der Apokalypse zu retten. In dieser brandneuen Story entscheiden die Hacking-Skills, ob die Zerstörung der Welt verhindert werden kann.

Hier gibt es einen brandneuen Trailer zu sehen:

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Soul Hackers 2 zwei Performance-Modi bieten wird: Grafikmodus mit 4K und Performance mit 60 FPS. Welche Auflösung das Spiel haben wird und wie es mit der Xbox Series S aussieht, wollte Atlus noch nicht verraten.