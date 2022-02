Soul Hackers 2: Rollenspiel erscheint im August für Xbox Series X|S und Xbox One

Autor:, in / Soul Hackers 2

Das Rollenspiel Soul Hackers 2 wurde für eine Veröffentlichung im August für Xbox Series X|S und Xbox One angekündigt.

Atlus kündigt mit einem neuen Trailer die Veröffentlichung von Soul Hackers 2 an.

Das Rollenspiel erscheint am 25. August 2022 für die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC via Steam.

In Soul Hackers 2 wird ein Krieg zwischen Teufelsbeschwörern geführt und ihr befindet euch mit Ringo und eurem Team mittendrin, um das Schicksal zu entschlüsseln und die Welt vor der Apokalypse zu retten.

Hier der Trailer zur Ankündigung und erste Bilder: