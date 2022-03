Souldiers: Metroidvania-Spiel erscheint im Mai für Xbox-Konsolen

Autor:, in / Souldiers

Das Metroidvania-Spiel Souldiers erscheint im Mai auch für Xbox Series X|S und Xbox One.

Der Publisher Dear Villagers bestätigte die Veröffentlichung von Souldiers jetzt auch für Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5.

Das von Retro Forge entwickelte 2D-Pixel-Art-Metroidvania wird demnach am 19. Mai 2022 erscheinen und euch für den Ruhm eures Königreichs in den Kampf schicken.

Dazu werdet ihr und eure Mitstreiter nach Terragaya entführt, einem mystischen Land am Rande des Jenseits. Dort ist es eure Aufgabe, den Wächter zu finden und in die nächste Welt zu gelangen. Der Haken an der Sache? Ihr und eure Mitstreiter sind nie wirklich gestorben.

Kämpft euch zum Kern des Geheimnisses vor: Überlistet gerissene Feinde, löst ruchlose Rätsel, verbessert euren Charakter und erkundet jeden Winkel einer schillernden, verschlungenen 16-Bit-Welt. Souldiers ist ein handgefertigtes Retro-Epos für die Ewigkeit.

Spielfeatures

Fesselnder Nahkampf: Schlagt zu, pariert und weicht aus, um euch euren Weg durch eine ständig wachsende Zahl von Gegnern zu bahnen, indem ihr eure Fähigkeiten und Ausrüstung verbessert, um den für euch perfekten Kampfstil zu finden.

Eine vernetzte Welt: Entdeckt eine weitläufige, handgefertigte Landschaft voller Schätze, knallharter Bosse und geheimer Pfade.

16-Bit-Sensation: Terragaya erwacht mit lebendiger, erstklassiger Pixelgrafik zum Leben, die vor Details nur so strotzt.

Smart Moves: Löst Umgebungsrätsel und springt von Ort zu Ort, indem ihr eine ständig wachsende Auswahl an Moves einsetzt.

Der aktuelle Trailer und Screenshots zu Souldiers: