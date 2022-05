Souldiers: Veröffentlichung verschoben

Das Indie-Studio Retro Forge, das mit dem Publisher Dear Villagers (The Forgotten City, ScourgeBringer) zusammenarbeitet, gibt mit Bedauern bekannt, dass sein kommendes 16-Bit-inspiriertes Action-RPG-Metroidvania-Abenteuer Souldiers eine kurze Verzögerung erfährt.

Ursprünglich für den 19. Mai auf allen Plattformen geplant, wurde die Veröffentlichung auf den 2. Juni auf Switch, Steam, PlayStation und Xbox verschoben.

„Wir sind sehr zufrieden damit, wie sich Souldiers insgesamt entwickelt, aber wir müssen noch ein paar Bugs ausmerzen und wir wollen sicherstellen, dass sie ein fehlerfreies Premium-Erlebnis bekommen, wenn wir das Spiel veröffentlichen – und die Verbraucher bitten, ihr hart verdientes Geld dafür auszugeben“, so Alberto Hernández, Creative Director bei Retro Forge. „Wir wissen, wie sehr es nervt, länger warten zu müssen, aber wir versichern allen, dass sich das Warten lohnen wird. Wir sind ein kleines Team und bei der Entwicklung eines Spiels in der Größenordnung von Souldiers, noch dazu während einer weltweiten Pandemie, mussten wir viele unvorhergesehene Herausforderungen meistern, daher sind wir euch wirklich dankbar für eure Geduld, während wir Souldiers zu dem raffinierten Retro-Erlebnis aufpolieren, das ihr alle verdient habt.“

Souldiers vereint Metroidvania-Erkundung, knackige, seelenähnliche Kämpfe, RPG-Anpassung und präzises Platforming in einem wunderschönen Pixelart-Paket. Der Spieler schlüpft entweder in die Rolle eines Spähers, eines Zauberers oder eines Bogenschützen und kämpft für die Freiheit in Terragaya, einem mystischen Land an der Grenze zwischen Leben und Tod.

Jede Klasse hat ihre eigenen einzigartigen Angriffe sowie unterschiedliche Werte für Beweglichkeit, Angriff, Verteidigung und Gesundheit. Euer Charakter kann durch freischaltbare Fertigkeitsbäume weiter angepasst werden, was euch ein hohes Maß an Freiheit auf eurem Weg durch Souldiers‘ fantastisches Reich bietet.

Überlistet gerissene Feinde, löst ruchlose Rätsel, verbessert euren Charakter und erkundet jeden Winkel einer schillernden, verschlungenen 16-Bit-Welt.