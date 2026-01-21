Soulslinger: Envoy of Death: Ballert im Februar auf PlayStation & Xbox los

Das gnadenlose Roguelite‑FPS Soulslinger: Envoy of Death mischt den übernatürlichen Wilden Westen mit blutigen Runs, Elite‑Monstern und einem anpassbaren Gunslinger auf.

Nach seinem PC‑Launch im vergangenen April steht Soulslinger: Envoy of Death kurz davor, auch Konsolen zu erobern.

Das actiongeladene Roguelite‑FPS erscheint am 19. Februar für PlayStation und Xbox und bringt seinen übernatürlichen Mix aus Wild‑West‑Ästhetik, chaotischen Gefechten und roguelite Progression erstmals auf die Wohnzimmerbildschirme.

Spieler schlüpfen in die Rolle des Gesandten des Todes, gefangen im Limbo und mitten in einem brutalen Krieg gegen The Cartel – eine Organisation, die Seelen erntet, um die Fesseln des Jenseits zu sprengen. Jeder Run bringt neue Upgrades, neue Räume und neue Gefahren, während sich die Welt prozedural verändert und der Schwierigkeitsgrad stetig anzieht.

Der Stil erinnert an eine Mischung aus FPS‑Action, roguelite Struktur und dem chaotischen Gegneransturm, den man aus „Survivors‑like“ Spielen kennt. Kultisten, Monster und Elite‑Gegner stürmen in Wellen auf den Spieler ein, während die Umgebung eine düstere Western‑Fantasy Atmosphäre aufbaut.

Features von Soulslinger: Envoy of Death

Rasantes Roguelite‑FPS mit zufällig generierten Raumsequenzen in einer düsteren Western‑Fantasy Welt

mit zufällig generierten Raumsequenzen in einer düsteren Western‑Fantasy Welt Tiefes Upgrade‑System , um den Soulslinger individuell anzupassen

, um den Soulslinger individuell anzupassen Story‑getriebenes Gameplay , das sich an die Entscheidungen und Runs des Spielers anpasst

, das sich an die Entscheidungen und Runs des Spielers anpasst Horden an Gegnern, ergänzt durch gefährliche Elite‑Varianten, die jeden Durchlauf fordern

Mit dem nahenden Konsolenrelease steht Soulslinger kurz davor, ein noch größeres Publikum in seinen blutigen Bann zu ziehen.