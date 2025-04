Soulstone Survivors: Werdet im Action-Roguelike zum Gott

Autor:, in / Soulstone Survivors

Digital Bandidos und das Team von Game Smithing bringen das Action-Roguelike Soulstone Survivors am 17. Juni auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Stellt euch den endlosen Horden blutrünstiger Monster und den gewaltigen Lords of the Void und werdet zu dem Gott, der ihr schon immer sein wolltet.

Ab heute können Besitzer von PlayStation 5 und Xbox Series X|S endlich einen ersten Vorgeschmack auf die Action bekommen, und zwar mit einer neuen Demo.

Soulstone Survivors hat sich seit seiner Veröffentlichung im Early Access auf Steam bereits über eine Million Mal verkauft und erhielt von den Spielern über 90 % „sehr positive“ Bewertungen.

Taucht ein in eine Welt, in der die Macht nur wenige Grenzen hat, der Sieg aber nie garantiert ist:

Beschwört die Lords: In jedem Spiel tretet ihr gegen fünf Lords of the Void an, kolossale Kreaturen, die eine noch tödlichere Bedrohung darstellen als die endlosen Wellen von Dienern, durch die ihr euch durchschlagen müsst, um sie zu beschwören.

Kein Risiko, wenige Belohnungen: Erhöht den Druck und aktiviert verschiedene Flüche und Spielmodi, um euren Mut zu testen und den Einsatz auf Dutzenden von zunehmend schwierigen Karten zu erhöhen.

Jede Menge Freischaltbares: Nutzt zwischen den Kämpfen die Seelen der getöteten Feinde (auch Seelensteine genannt) und andere Ressourcen, die ihr gesammelt habt, um Hunderte von Fähigkeiten und Upgrades zu erwerben – einschließlich der Herstellung neuer Startwaffen mit einzigartigen Angriffen, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen.

22 verschiedene Charaktere: Findet euren Spielstil mit 22 Kluftjägern, die ihr freischalten und mit denen ihr experimentieren könnt. Vom beidhändig kämpfenden Barbaren über den bestienzähmenden Wächter bis hin zum Geisterschiff beschwörenden verfluchten Kapitän gibt es für jeden Spielstil den passenden Krieger.

Soulstone Survivors wird den Early Access auf Steam am 17. Juni 2025 verlassen, wobei die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S am selben Tag veröffentlicht werden.

Eine Demo für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S Versionen steht ab heute zum Download bereit. Auf Steam gibt es bereits eine Demo und einen kostenlosen Prolog mit einer Auswahl an Charakteren, Karten und Waffen. Der Fortschritt in der Demo und der Prolog-Version wird in das vollständige Spiel übertragen.