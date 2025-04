South of Midnight: Day One Patch jetzt vorab herunterladen

Autor:, in / South of Midnight

Ladet euch noch vor dem Frühzugang von South of Midnight den Day One Patch herunter.

Das nächste Spiel der Xbox Game Studios steht in den Startlöchern. Morgen um 18:00 Uhr können Besitzer der Premium Edition South of Midnight auf Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass spielen.

Wer nur die Standard Edition vorbestellt hat oder im Game Pass spielen möchte, kann dies erst am 8. April.

Ganz egal, wann ihr euer Abenteuer in South of Midnight startet, ab sofort steht ein Day One Patch mit knapp 27 GB zum Download bereit.