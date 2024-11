South of Midnight: Dokumentation zeigt Dienstag neues Gameplay

Autor:, in / South of Midnight

Zu South of Midnight wird es am Dienstag neue Spielszenen geben, die Bestandteil einer Dokumentation sind.

Brandneues und exklusives Gameplay zeigt Compulsion Games am Dienstag zu South of Midnight. Es wird im Rahmen der Weaving Hazel’s Journey: A South of Midnight Documentary zu sehen sein.

Die Dokumentation wird einen Blick in die Entstehung der modernen Southern Gothic Volksmärchen gewähren und Vision, Art Direction, Musik und die dahinterstehenden Talente näher beleuchten.