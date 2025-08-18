South of Midnight: Easter Egg: Versteckte Grabsteine ehren das Art-Team

Easter Egg in der Kirche: Namen der Entwickler auf Grabsteinen von South of Midnight entdeckt!

In South of Midnight könnt ihr beim Aufstieg zur alten verlassenen Kirche ein besonderes Easter Egg entdecken. Während eurer Suche nach dem Bossgegner Two-Toed Tom, einem riesigen Alligator mit einer Mini-Insel auf dem Rücken, stoßt ihr auf mehrere Grabsteine, die mit den Namen von Mitgliedern des Art-Teams versehen sind.

Diese Grabsteine befinden sich in der Nähe der Kirche im Calphade-Gebiet und sind als humorvolle Hommage an die Entwickler gedacht, die laut den offiziellen Angaben alle wohlauf sind.

„South of Midnight ist jetzt schon seit ein paar Monaten draußen, also dachten wir, es ist der perfekte Zeitpunkt für ein paar weitere Easter Eggs“ „Wenn Sie auf Ihrer Suche nach Two-Toed Tom zur alten, verlassenen Kirche hinaufgehen, können Sie einige besondere Grabsteine finden, in die die Namen einiger Mitglieder des Kunstteams eingraviert sind (die alle noch am Leben und wohlauf sind, versprochen!).“

Hier ein paar Bilder dazu:

South of Midnight’s been out for a few months now, so we figured it’s the perfect time for some more Easter eggs 🥚 As you make your way up to the old abandoned church in your search for Two-Toed Tom, you can find some special headstones engraved with names of some of the art… pic.twitter.com/0aiNm1Cv6t — Compulsion Games (@CompulsionGames) August 14, 2025

Das Spiel ist seit einigen Monaten erhältlich und bietet euch eine Mischung aus Erkundung, Plattforming und Echtzeitkämpfen. Der Bosskampf gegen Two-Toed Tom erstreckt sich über mehrere Phasen und erfordert den Einsatz von Fähigkeiten wie „Strand Pull“, um eine Kirchenglocke zu läuten und den Gegner zu verwunden.

South of Midnight ist verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (Steam) Mac und im Xbox Game Pass-Abo spielbar.