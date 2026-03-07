South of Midnight: Ende März für PlayStation 5 und Switch 2 erhältlich

Das Action-Adventure South of Midnight erscheint am 31.03.2026 auch für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5.

Der Titel stammt vom Studio Compulsion Games und wurde ursprünglich als Teil der Veröffentlichungsstrategie von Xbox Game Studios angekündigt. Mit der neuen Plattformveröffentlichung erweitert sich das Angebot nun deutlich über das ursprüngliche Ökosystem hinaus.

South of Midnight setzt auf ein erzählerisch geprägtes Abenteuer in einer düsteren, von Südstaaten-Folklore inspirierten Welt. Spieler begleiten die Protagonistin auf ihrer Reise durch eine mysteriöse Umgebung, in der übernatürliche Kreaturen, Legenden und magische Fähigkeiten eine zentrale Rolle spielen.

Mit dem Release am 31.03.2026 wird South of Midnight damit nicht nur auf Xbox-Systemen und PC verfügbar sein, sondern auch auf PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen.