South of Midnight: Ende März für PlayStation 5 und Switch 2 erhältlich

Das Action-Adventure South of Midnight erscheint am 31.03.2026 auch für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5.
Der Titel stammt vom Studio Compulsion Games und wurde ursprünglich als Teil der Veröffentlichungsstrategie von Xbox Game Studios angekündigt. Mit der neuen Plattformveröffentlichung erweitert sich das Angebot nun deutlich über das ursprüngliche Ökosystem hinaus.
South of Midnight setzt auf ein erzählerisch geprägtes Abenteuer in einer düsteren, von Südstaaten-Folklore inspirierten Welt. Spieler begleiten die Protagonistin auf ihrer Reise durch eine mysteriöse Umgebung, in der übernatürliche Kreaturen, Legenden und magische Fähigkeiten eine zentrale Rolle spielen.
Mit dem Release am 31.03.2026 wird South of Midnight damit nicht nur auf Xbox-Systemen und PC verfügbar sein, sondern auch auf PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen.
Großartiges Spiel mit einem tollen Artstyle und wunderbarem Soundtrack. Solche Spiele fehlen halt komplett bei der Playstation.
Das ist das Sony-artigste Xbox Studios Spiel.
Davon hat MS zu wenig im eigenen Portfolio
Nicht mal annähernd, aber gut😂
Ich habe PS-Games und kann das daher gut vergleichen 😉
Multiplatform ist ne feine Sache und kann gut funktionieren. Wenn es in beide Richtungen geht. Sony zieht sich anscheinend von diesen wieder zurück. Bin gespannt wie es bei MS weitergeht.
Sony war bis heute nicht so blöd spiele wie Gran Turismo oder God of war für die xbox zu veröffentlichen.
Das Spiel ist so uninteressant und lahm dass man Nichts versäumt wenn man es nicht spielt finde ich. Typisches Spiel für die Modern Audience. Starke unabhängige Frau die dazu noch Schwarz ist war wichtiger als gutes Gameplay und tolle Story. Wer auf Feminismus und BLM steht dann viel Spaß. Aber nach dem ersten Drittel hat man schon alles gesehen und gespielt. Eines der langweiligsten und lahmsten Spiele die ich gezockt hab. Nach zwei drei Stunden deinstalliert.
„Starke unabhängige Frau die dazu noch Schwarz“
Du hast Probleme…
Athletische weiße Frau (Lara Croft) ist dann wieder in Ordnung.
Am besten wäre wahrscheinlich ein Durchschnitts-Typ mit Bierbauch für beste Immersion
Schau, ich bin ja nicht blöd und die meisten Spieler auch nicht. Wir wissen schon welche Absicht dahinter steht. Und Lara Croft war damals richtig sexy. Grosse Melonen und praller Arsch aber die Frauen heutzutage schauen aus wie ein Brett ohne jegliche Kurven. Eben die typischen Theythems. Oft weiss man nicht ob es ein Femboy mit Perücke ist oder Tomboy. Du glaubst anscheinend auch Spieler hätten keinen Intellekt. Man kann den Braten schon von weitem riechen. Und dass mit Lara Croft zu vergleichen ist schon lustig. Ausser du meinst die Moderne Tomboy Lara Croft. Lara Croft war in den 90ern weiblich und feminin und nicht so wie heute boyisch und maskulin.
Es wird Ihnen einfach alles genommen. So geil!