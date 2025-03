South of Midnight: Entwickler wollten kein Auserwählten-Szenario

Im kommenden Action-Adventure South of Midnight übernehmen Spieler die Rolle der Protagonistin Hazel, die auf der Suche nach ihrer verschollenen Mutter ist.

Während dem Future Games Show Spring Showcase sprach Autorin Zaire Lanier kürzlich über den Ansatz des Spiels. So sei Hazel keineswegs eine Superheldin, sondern vielmehr ein normales Kind in der Phase zwischen Kindheit und Erwachsenwerden.

Das Studio habe sich dabei bewusst gegen das Narrativ einer Auserwählten entschieden, so Lanier. Stattdessen habe die Rolle eines vom Land in Not ausgewählten Weaver besser funktioniert, die auch unter den Entwicklern mehr Beliebtheit innehatte:

„Sie blinzelt, und man kann die Fäden am Himmel sehen“, erklärt Lanier. „Die Weaver sind in der Lage, das Gewebe des Universums zu sehen – wir nennen es den großen Wandteppich – und sie sind in der Lage, diese Stränge zu manipulieren, um verschiedene Arten von Zaubern auszuführen. Ihre Aufgabe ist es, Stigmata in dem Land zu heilen, in dem schlimme Dinge passiert sind.“

„[Die Weaver] sind in der Lage, in deine Traumata hineinzusehen. Sie heilen deine Traumata nicht für dich, das kannst nur du selbst, aber sie hören sich deine Geschichte an, sie sehen deine Geschichte, sie sehen diese Erinnerungen, und ich glaube, manchmal ist es das, was du brauchst.“