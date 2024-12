South of Midnight: Mini-Clip zeigt neue Kampfszenen

Autor:, in / South of Midnight

In einem kurzen Clip zeigt Compulsion Games einige neue Kampfszenen aus South of Midnight.

South of Midnight befindet sich bei Compulsion Games in der Entwicklung. Die Veröffentlichung von South of Midnight ist für 2025 auf Xbox Series X|S und PC geplant.

South of Midnight ist ein Third-Person-Action-Adventure, das in den amerikanischen Südstaaten spielt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Hazel, die eine alte Webkunst erlernt, um das Mysterium des tiefen Südens zu erkunden und mysteriösen Kreaturen zu begegnen.

Das Spiel zeichnet sich durch seine einzigartige künstlerische Gestaltung und eine Erzählweise aus, die von der Folklore des Südens inspiriert ist.

Just another Monday fighting comic book monsters. pic.twitter.com/7h9Y4vj6Pz — Compulsion Games (@CompulsionGames) December 2, 2024

Die Dokumentation „Weaving Hazel’s Journey“ bietet Fans einen umfassenden Einblick in die Entwicklung des Spiels und zeigt, was ihr vom finalen Produkt erwarten könnt, wenn es 2025 veröffentlicht wird.