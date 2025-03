South of Midnight: Offizieller Soundtrack veröffentlicht

Autor:, in / South of Midnight

Der Soundtrack des im April erscheinenden Third-Person-Adventures South of Midnight ist ab sofort über verschiedene Streaming-Plattformen verfügbar.

Das Third-Person-Adventure South of Midnight hat mittlerweile den Goldstatus erreicht, womit einer pünktlichen Veröffentlichung am 8. April für Xbox Series X|S, PC und via Xbox Game Pass nichts im Weg stehen dürfte. Käufer der Premium-Edition können sogar bis zu fünf Tage früher starten.

Schon jetzt können Fans in den vom französischen Komponisten Olivier Deriviere erstellten Soundtrack zum Spiel eintauchen, der ab sofort auf allen bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music, Amazon Music und Bandcamp verfügbar ist.

„Wenn man den Soundtrack oder die Songs hört, spürt man hoffentlich, dass da Menschen sind, so Deriviere über sein Werk. Man hat das Gefühl, dass sie da sind und Emotionen hervorrufen, dich bewegen, die Geschichte erzählen und dich in diese Welt bringen wollen.“