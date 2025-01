South of Midnight: Packender Story-Trailer, Premium Edition enthüllt

Autor:, in / South of Midnight

Schaut euch den packenden neuen Story-Trailer zu South of Midnight an und erfahrt mehr über die Premium Edition.

Compulsion Games entführte Spieler bei der heutigen Developer Direct tief in den Süden und in die Welt von South of Midnight.

Das Team hatte reichlich Gameplay im Gepäck und zeigte die Fähigkeiten von Hazel, der spielbaren Hauptfigur, die als Weberin mit ihrer Magie gegen Mythen und Kreaturen aus der lokalen Folklore kämpft.

Einen Blick auf Bosse und deren Spielmechanik konnten Spieler heute ebenfalls werfen. Hazel wird mehrere Phasen bei diesen Kämpfen überstehen müssen, die in ihrer Intensität steigen wird.

Am Ende der Präsentation verriet der Entwickler mit dem 8. April das offizielle Release-Datum für South of Midnight für Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass.

Neben dem neuen Trailer wurden Details zur Premium Edition von South of Midnight enthüllt. Käufer erhalten diverse Boni und können fünf Tage früher mit Hazel starten.

Hier ein Überblick über die Inhalte der Premium Edition:

South of Midnight Artbook

Original Soundtrack

The Boo-Hag Digital Comic Book

Music Video: Songs & Tales of South of Midnight

Documentary: Weaving Hazel’s Journey, Director’s Cut