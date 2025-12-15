South of Midnight: PlayStation 5-Release im Frühling 2026

Compulsion Games hat angekündigt, dass das Action-Adventure South of Midnight, bislang exklusiv für Xbox Series X|S und PC verfügbar, künftig auch auf weiteren Plattformen erscheinen wird.
Im Frühling 2026 soll der Titel für PlayStation 5 sowie Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden.
Damit erweitert das Studio die Reichweite seines Spiels deutlich und öffnet die düstere Südstaaten-Fantasy einem größeren Publikum.
Der Release auf den zusätzlichen Plattformen erfolgt rund ein Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung, nachdem es im April 2025 für Xbox, PC und im Xbox Game Pass veröffentlicht wurde.
Das müsste ich auch mal weiterspielen. Schade ist aber, dass es keine deutsche Synchronisation hat. Die wäre vermutlich auch nicht so leicht gewesen.
Find ich gut – Platz 4 auf meiner GOTY Liste in einem verdammt starken Jahr 👍
Finde ich sehr gut. Eines der besten Spiele des Jahres 2025. Da bekommen Playstation Spieler damit Qualität.
„Eines der besten Spiele des Jahres 2025. Da bekommen Playstation Spieler damit Qualität.“
Meinst du das ernst^^. Ein 77er-Titel soll eines der besten Spiele des Jahres sein?. Du udn deien Ansprüche^^..Oje, da gabs in diesem jahr zig bessere Games, auch von Sony…Aber ja, PS Only Gamer bekommen da einen soliden bis guten Titel…
Wo wir wieder bei einem Xbox Hater und Playstation Ultra, der nur Spiele nach Awards und Metacritic spielt, sind. Die am meisten verkauften Spiele für Playstation letztes Jahr waren Spiele der Xbox Game Studios. So viel dazu.
„Wo wir wieder bei einem Xbox Hater und Playstation Ultra“
–> Aber ja, PS Only Gamer bekommen da einen soliden bis guten Titel…
Wo ist da Hate dabei?. Hab zu dem Titel genug Tests gelesen, der Titel ist OK mit so einigen Schwächen, aber eines der besten Spiele des Jahres?. Ich bitte dich…und dann ätzt gerade du über Sony Titel und meinst hohe Ansprüche zu haben…Das wirkt ungewollt komisch…
„Die am meisten verkauften Spiele für Playstation letztes Jahr waren Spiele der Xbox Game Studios.“
Und?. Sind bis auf Forza eh alles eingekaufte 3rds.
Sony Titel und Anspruch in einem Satz. Genau mein Humor. Du bist echt witzig. Aber nun gut. Darum geht’s auch nicht. Playstation Spieler werden es wieder fleißig kaufen weil sie wissen das die Xbox Game Studios Qualität bieten.
Der Rohrkrepierer des Jahres für mich. Was da hinter den Kulissen gelaufen ist, ist tatsächlich abartig
Bleib du bei deinen niedrigen Ansprüchen und feier auch eher als mittelmäßig geltende Titel als Meisterwerke ab, jedem das Seine:-)
Freue mich für die anderen Plattformen
War mal was erfrischend anderes Setting, hat mir gefallen