South of Midnight: PlayStation 5-Release im Frühling 2026

Mit South of Midnight wird im Frühling 2026 ein weiteres Xbox-Spiel für PlayStation 5 sowie Nintendo Switch 2 erscheinen.

Compulsion Games hat angekündigt, dass das Action-Adventure South of Midnight, bislang exklusiv für Xbox Series X|S und PC verfügbar, künftig auch auf weiteren Plattformen erscheinen wird.

Im Frühling 2026 soll der Titel für PlayStation 5 sowie Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden.

Damit erweitert das Studio die Reichweite seines Spiels deutlich und öffnet die düstere Südstaaten-Fantasy einem größeren Publikum.

Der Release auf den zusätzlichen Plattformen erfolgt rund ein Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung, nachdem es im April 2025 für Xbox, PC und im Xbox Game Pass veröffentlicht wurde.