South of Midnight: Startet jetzt auf PS5 und Switch 2 – Neuer Trailer veröffentlicht

Mit South of Midnight ist das neue Action-Adventure von Compulsion Games offiziell gestartet. Begleitend zum Release wurde ein Launch-Trailer veröffentlicht, der zentrale Elemente des Spiels in den Fokus rückt.

Im Mittelpunkt steht eine moderne Erzählung, die von der Folklore des amerikanischen Südens inspiriert ist. Spieler erkunden eine atmosphärische Welt, die von mystischen Kreaturen und ungewöhnlichen Ereignissen geprägt ist.

Ein zentrales Gameplay-Element ist eine besondere Fähigkeit, die als eine Form uralter „Webkunst“ beschrieben wird. Diese ermöglicht es, mit der Umgebung zu interagieren, Geheimnisse aufzudecken und sich den Herausforderungen der Spielwelt zu stellen.

Neben der Erkundung spielt auch die Geschichte eine wichtige Rolle. Spieler setzen sich mit der Vergangenheit auseinander und erleben eine narrative Reise, die persönliche und übernatürliche Elemente miteinander verbindet.

South of Midnight ist ab sofort für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 verfügbar und erweitert damit seine Plattformen zum Release. Auch verfügbar für Xbox, Xbox Game Pass, Cloud, PC und Steam!