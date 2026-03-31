South of Midnight: Startet jetzt auf PS5 und Switch 2 – Neuer Trailer veröffentlicht

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Image: Xbox Game Studios

South of Midnight: Launch Trailer veröffentlicht – Spiel jetzt für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 verfügbar.

Mit South of Midnight ist das neue Action-Adventure von Compulsion Games offiziell gestartet. Begleitend zum Release wurde ein Launch-Trailer veröffentlicht, der zentrale Elemente des Spiels in den Fokus rückt.

Im Mittelpunkt steht eine moderne Erzählung, die von der Folklore des amerikanischen Südens inspiriert ist. Spieler erkunden eine atmosphärische Welt, die von mystischen Kreaturen und ungewöhnlichen Ereignissen geprägt ist.

Ein zentrales Gameplay-Element ist eine besondere Fähigkeit, die als eine Form uralter „Webkunst“ beschrieben wird. Diese ermöglicht es, mit der Umgebung zu interagieren, Geheimnisse aufzudecken und sich den Herausforderungen der Spielwelt zu stellen.

Neben der Erkundung spielt auch die Geschichte eine wichtige Rolle. Spieler setzen sich mit der Vergangenheit auseinander und erleben eine narrative Reise, die persönliche und übernatürliche Elemente miteinander verbindet.

South of Midnight ist ab sofort für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 verfügbar und erweitert damit seine Plattformen zum Release. Auch verfügbar für Xbox, Xbox Game Pass, Cloud, PC und Steam!

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8 Kommentare Added

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  1. Robilein 1236950 XP Xboxdynasty Legend Platin | 31.03.2026 - 20:16 Uhr

    Die Pressestimmen die im Trailer gezeigt wurden bestätigen nur meinen Eindruck dieses großartigen Spiels🙂

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      • Robilein 1236950 XP Xboxdynasty Legend Platin | 31.03.2026 - 20:58 Uhr
        Antwort auf RumRoGERs

        Habe ich ja. Hat echt viel Spaß gemacht. Die no hit Achievements sind hier ein Klacks. Da gibt’s weitaus schlimmere Achievements🤣🤣🤣

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        • RumRoGERs 135465 XP Elite-at-Arms Silber | 31.03.2026 - 21:50 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Muss ich mal wieder angehen. Ich fand das Spiel von der Story und dem Vibe echt gut. Daß kämpfen fand ich aber dumm.
          Ich finde das Spiel würde aber einen ziemlich guten Film geben.

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  3. Vayne1986 39815 XP Bobby Car Rennfahrer | 31.03.2026 - 20:43 Uhr

    Wünsche allen viel Spaß mit South of Midnight auf PlayStation & Switch. 🙂 Ich muss es selbst noch irgewann mal weiterspielen. 🙈

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  5. Aeternitatis 54005 XP Nachwuchsadmin 6+ | 31.03.2026 - 22:19 Uhr

    Wollte ich mir auch mal zulegen, das Spiel scheint ja wirklich nicht schlecht zu sein.

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