South of Midnight: Um diese Uhrzeit könnt ihr heute spielen

Autor:, in / South of Midnight

Heute findet der offizielle Release von South of Midnight statt und wir sagen euch, wann ihr spielen könnt.

Heute erscheint South of Midnight, ein neues Spiel der Xbox Game Studios. Verantwortliche für das Action-Adventure ist Compulsion Games, bekannt für Contrast (2013) und We Happy Few (2019).

Nachdem Vorbesteller der Premium Edition schon am Donnerstag spielen konnten, erfolgt heute der reguläre Release des Spiels.

Heute um 18:00 Uhr kann South of Midnight auf Xbox Series X|S, PC und im Abonnement von Xbox Game Pass gespielt werden. Ein Kurztrip nach Neuseeland funktioniert wie auch schon beim Frühzugang nicht, sodass der Launch weltweit zur selben Zeit stattfindet.

South of Midnight im Microsoft Store: