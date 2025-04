South of Midnight: Um diese Uhrzeit startet der Early Access

Autor:, in / South of Midnight

Um diese Uhrzeit beginnt der Early Access von South of Midnight für Xbox und PC.

Den Pre-Load für Xbox und PC gab Compulsion Games schon in der letzten Woche frei. Doch wann und um wie viel Uhr könnt ihr South of Midnight spielen?

Der Entwickler machte jetzt Angaben für Spieler, die durch die Vorbestellung der Premium Edition einen 5-tägigen Early Access erhalten.

Der Frühzugang von South of Midnight mit der Premium Edition beginnt demnach am 3. April, um 18:00 Uhr. Eine „Reise nach Neuseeland“ ist übrigens nichts möglich, um noch früher zu spielen.

Abonnenten von Xbox Game Pass können mit dem Premium Edition-Upgrade günstiger am Early Access teilnehmen.

South of Midnight erscheint für Xbox Series X|S, PC und Xbox Game Pass am 8. April, bzw. am 3. April mit der Premium Edition.