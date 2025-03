South of Midnight: Vom ersten Tag an im Game Pass und in der Cloud spielbar

Autor:, in / South of Midnight

South of Midnight erscheint im April und wird vom ersten Tag an auch direkt in der Cloud spielbar sein.

Der April steht vor der Tür, das heißt, es ist offiziell noch ein Monat bis South of Midnight.

South of Midnight erscheint am 8. April 2025 auf Xbox Series X|S, in der Xbox-App für Windows-PC, Steam und Cloud. Dazu könnt ihr es, wie bereits bekannt, am ersten Tag im Xbox Game Pass spielen.

