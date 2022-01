South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: Question Games arbeitet am nächsten Teil

Die South Park-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone haben im August letzten Jahres bestätigt, dass ein neues South Park-Spiel in Arbeit ist, neben „mehreren Spinoff-Filmen“ und mehr. Jetzt wurde bekannt, dass Question Games an der Fortsetzung arbeitet.

Auf der Webseite des Studios verraten die Stellenausschreibungen, dass mehrere neue Mitarbeiter gesucht werden, wobei eine Stelle auf einen Multiplayer-Modus hindeuten könnte. Das Spiel wird in der Unreal Engine entwickelt und auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen soll.

„Question und South Park Digital Studios suchen einen Lead Level Designer für die Arbeit an einem neuen Videospiel, das in der Welt von South Park spielt“, heißt es in der Stellenanzeige für den Lead Level Designer auf der Karriereseite von Question Games. „Multiplayer-Erfahrung – Mindestens ein Multiplayer-Spiel als Senior Level Designer veröffentlicht oder eine gleichwertige Erfahrung.“