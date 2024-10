South Park: Snow Day: Zwei neue DLCs veröffentlicht

Erweitert euer Spielerlebnis in South Park: Snow Day mit den neuen DLCs Nichole’s Home Brew und Good Times with Weapons – Weapon Variation Pack.

HQ Nordic freut sich, die Veröffentlichung von zwei neuen DLCs für South Park: Snow Day bekannt zu geben: Nichole’s Home Brew und Good Times with Weapons – Weapon Variation Pack.

Erhältlich ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series S|X und PC

Nichole’s Home Brew

Nicholes Höllische Pakte waren nur der Anfang! Die Board Girls haben für Snow Day teuflische neue Home Brew-Regeln mit spielverändernden Modi wie The Floor is Lava, Air Superiority und Super Pissed Off herausgebracht.

Diese brutalen Herausforderungen werden euch bis an eure Grenzen bringen. Eure Ausrüstung? Unbrauchbar. Eure Strategien? Veraltet. Passt euch schnell an oder scheitert.

Bezwingt alle fünf neuen Modi und schaltet noch verrücktere Regelkombinationen frei, um zu beweisen, dass ihr der einzige New Kid seid. Seid ihr bereit?

Good Times with Weapons – Waffenvariationen-Pack

Nutzt die Kraft von Geschwindigkeit und Heimlichkeit und folgt dem Pfad des Ninja mit der brandneuen Ninja Stars Fernkampfwaffen-Variante. Schlagt schnell zu mit einer entscheidenden Salve von Projektilen und verschwindet wieder in den Schatten, denn das Leben eines Ninja ist komplex und voller Gefahren.

Dieser DLC enthält eine völlig neue Waffenvariante des Zauberstabs: die Fernkampfwaffe Ninjastern. Er enthält außerdem drei brandneue Upgrade-Karten und neue Kosmetika:

Hut: Ninja-Hut

Gesichtszüge: Ninja-Maske

Tunika: Ninja-Tunika

Hut: Du bist ein Hund!

Gesichtszüge: Ninja-Stern auf dem Auge

Emotionen: Ninja-Stern-Emote