Space Adventure Cobra: The Awakening: Anime-Trailer enthüllt Release-Termin

Space Adventure Cobra: The Awakening erscheint im August für Xbox und zeigt sich in einem neuen Anime-Trailer mit frischen Spielszenen.

Zum Action-Plattformer Space Adventure Cobra: The Awakening ist ein neuer Anime-Trailer mit der Piratengilde erschienen.

Der 1978 von Buichi Terasawa geschaffene Kult-Manga Cobra dient als Vorlage und hat mit seiner wendungsreichen Handlung, die Science-Fiction, Action und Mystery gekonnt miteinander verbindet, mehrere Generationen von Fans weltweit in seinen Bann gezogen.

Der Erfolg von Cobra ist vor allem der Hauptfigur Cobra zu verdanken, einem furchtlosen Abenteurer mit einem kybernetischen linken Arm, in dem eine furchterregende Waffe steckt, die legendäre Psychogun.

Dieser charismatische Charakter, der von seiner treuen Partnerin Armaroid Lady begleitet wird, hat durch seine zahlreichen Eskapaden quer durch das Universum die Fantasie der Zuschauer gefangen genommen.

Space Adventure Cobra: The Awakening erscheint am 26. August für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch und adaptiert die ersten 12 Episoden der animierten Serie, in denen Spieler es mit den schrecklichen Space Pirates aufnehmen.

Die Digitale Gold Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch enthält:

Vollständiges digitales Spiel

Bonusmission „Das Roulette des Todes “

Raucher-Outfit