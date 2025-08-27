Space Adventure Cobra – The Awakening: Cyberheld Cobra entfesselt das Universum

Mit Space Adventure Cobra – The Awakening bringt Microids in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Magic Pockets eine moderne Videospieladaption der beliebten Anime-Serie auf den Markt, die auf Buichi Terasawas Kultmanga Cobra basiert.

Ihr erlebt die Handlung der ersten zwölf Episoden der Originalserie, darunter das legendäre Abenteuer um Captain Nelsons Schatz. Die Geschichte folgt dem charismatischen Weltraumabenteurer Cobra, dessen cybernetischer linker Arm die mächtige Psychogun beherbergt.

Gemeinsam mit seiner treuen Begleiterin Armaroid Lady stellt er sich zahlreichen Gefahren und Gegnern in einem Universum voller Intrigen, Action und Geheimnisse.

Space Adventure Cobra – The Awakening bleibt der Vorlage aus dem Jahr 1982 treu und bietet euch eine detailgetreue Umsetzung mit typischen Momenten aus Mut und Humor.

Ihr taucht ein in eine Science-Fiction-Welt, die euch mit exotischen Planeten, gefährlichen Fallen und ikonischen Figuren wie den Royal Sisters und Crystal Bowie konfrontiert. Die Spielmechanik kombiniert actionreiche Plattformelemente mit taktischen Kämpfen, bei denen ihr Cobras Waffenarsenal wie die Psychogun und den Colt Python 77 sowie seine bekannten Gadgets einsetzen müsst, um mächtige Bossgegner zu besiegen.

Neben dem Einzelspielermodus mit drei Schwierigkeitsgraden steht euch auch ein Koop-Modus für zwei Spieler zur Verfügung, in dem ihr gemeinsam gegen eure Feinde antretet. Space Adventure Cobra – The Awakening richtet sich sowohl an langjährige Fans als auch an neue Spieler und bietet euch eine moderne, atmosphärische Spielerfahrung, die die Essenz des Originals bewahrt und gleichzeitig neue Impulse setzt. Cobra ist zurück – und das Universum steht euch offen.