Space Adventure Cobra: The Awakening: Kult-Manga Cobra im neuen Weltraumabenteuer

Das Weltraumabenteuer Cobra – The Awakening enthüllt sich durch einen Teaser selbst, wow!

Microids ist stolz darauf, die ersten Bilder des mit Spannung erwarteten Videospiels Space Adventure Cobra – The Awakening zu veröffentlichen.

In einem ersten Teaser kehrt Cobra, der legendäre Weltraumpirat, zurück. Entwickelt von dem talentierten Studio Magic Pockets, wird dieses Spiel Spiel Spielern auf der ganzen Welt die einzigartige Möglichkeit bieten, die spannenden Abenteuer von Cobra zu erleben, indem sie die ersten 12 Episoden der Serie erkunden, die einen ihrer ikonischsten Handlungsstränge beinhalten.

Der 1978 von Buichi Terasawa geschaffene Kult-Manga Cobra hat mit seiner wendungsreichen Handlung, die Science-Fiction, Action und Mystery gekonnt miteinander verbindet, mehrere Generationen von Fans weltweit in seinen Bann gezogen.

Der Erfolg von Cobra ist vor allem der Hauptfigur Cobra zu verdanken, einem furchtlosen Abenteurer mit einem kybernetischen linken Arm, der eine furchterregende Waffe beherbergt: den legendären Delta Ray.

Dieser charismatische Charakter, der von seiner treuen Partnerin Armaroid Lady begleitet wird, hat durch seine zahlreichen Eskapaden quer durch das Universum die Fantasie des Publikums gefangen genommen.

Das Spiel Space Adventure Cobra – The Awakening verspricht, dem Geist der Zeichentrickserie aus dem Jahr 1982 treu zu bleiben und gleichzeitig ein fesselndes und modernes Erlebnis zu bieten, das sich sowohl an langjährige Fans als auch an eine neue Generation von Spielern richtet.

Mit einer Grafik, die dem Geist des Anime treu bleibt, einem dynamischen Gameplay und einer sorgfältig ausgearbeiteten Geschichte wird dieses Spiel eine lebendige Hommage an Buichi Terasawas Werk sein, während es den Spielern erlaubt, in das faszinierende und gefährliche Universum von Cobra einzutauchen.

Space Adventure Cobra – The Awakening soll im Jahr 2025 weltweit für Konsolen und PC erscheinen und bietet allen Weltraumabenteuer-Fans die Möglichkeit, Cobra bei seinem Kampf gegen Weltraumpiraten zu begleiten und verborgene Geheimnisse in den Weiten des Universums zu entdecken.