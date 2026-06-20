Space Dragons: Shoot-‚em-up mit Koop-Modus und Bosskämpfen veröffentlicht

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Image: Pdpartid@games

Blutige Alien-Schlachten und riesige Bossgegner: Dieser Shooter ist ab sofort verfügbar.

Mit Space Dragons ist ein neuer horizontaler Shoot-‚em-up-Titel erschienen, der klassische Arcade-Action mit modernen Upgrade-Systemen kombiniert.

Spieler wählen eines von mehreren Raumschiffen mit individuellen Eigenschaften und stellen sich einer außerirdischen Bedrohung, die vom Mond aus die Erde angreift. Dabei gilt es, Horden von Aliens zu bekämpfen, mächtige Waffen einzusetzen und den Ursprung der Invasion aufzuspüren.

Das Abenteuer umfasst insgesamt 11 Level, die mit unterschiedlichen Gegnertypen, zahlreichen Explosionen und hektischen Gefechten gefüllt sind. Am Ende jedes Abschnitts warten zudem umfangreiche Bosskämpfe, wobei jeder Boss über eine eigene Transformation verfügt.

Zwischen den Missionen können Spieler permanente Upgrades für Schiffe und Waffen freischalten. Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten sollen dabei für zusätzliche Abwechslung sorgen.

Zu den weiteren Features gehören ein lokaler Mehrspielermodus, ein großes Waffenarsenal sowie handgezeichnete Pixel-Art-Grafiken mit aufwendig animierten Charakteren und Umgebungen.

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5 Kommentare Added

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  1. Rotten 131065 XP Elite-at-Arms Bronze | 20.06.2026 - 11:05 Uhr

    Glaub daran hätte ik Spaß, werd ik mir kaufen 😅✌🏻 danke für die Info

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  2. Katanameister 472720 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 20.06.2026 - 11:06 Uhr

    Noch ein Pixelspiel… haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber für wenig Geld sicher ganz in Ordnung.

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  3. Knappe 04 142820 XP Master-at-Arms Silber | 20.06.2026 - 11:34 Uhr

    Sowas Spiele ich zwischendurch immer noch gerne, schaue ich mir gleich an. Danke für den Tipp.

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