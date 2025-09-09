Space Engineers: Apex Survival erweitert Basisbau

Space Engineers veröffentlicht großes Apex Survival-Update, das die Überlebensmechanik neu definiert und den Basisbau erweitert.

Keen Software House hat Apex Survival veröffentlicht, ein umfangreiches neues Update für Space Engineers, das jetzt für PC (Steam), Xbox und PlayStation verfügbar ist.

Dieses Update markiert das nächste Kapitel von Space Engineers und führt die lang erwarteten verbesserten Überlebensmechaniken ein.

Die Spieler können nun Nahrung, Landwirtschaft, Jagd, Umweltgefahren, bedeutungsvollen Tod und ein brandneues Buff-System erleben. Alle Funktionen sind vollständig konfigurierbar, sodass das Überlebenserlebnis von einer anspruchsvollen Herausforderung bis hin zu einem entspannteren und kreativeren Ansatz angepasst werden kann.

Neben dem kostenlosen Update ist auch das DLC „Apex Survival Pack“ erhältlich. Dieses Dekorationspaket enthält üppiges Grün, detaillierte Anbauflächen und neue Designvarianten, mit denen die Spieler lebendige, bewohnte Basen erstellen können.

Survival erhält durch die Einführung von Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion eine neue Dimension. Spieler können Nahrung sammeln, jagen und Pflanzen anbauen, indem sie Ackerflächen, Algenfarmen und Bewässerungssysteme nutzen, während der Food Processor sowohl die Zubereitung von Mahlzeiten als auch die Ernte von Saatgut ermöglicht.

Mit diesen Mechaniken werden Ressourcenmanagement und langfristige Planung zu wesentlichen Bestandteilen des Gameplays.

Die Gefahren des Weltraums wurden neu definiert. Strahlung, extremes Wetter und überarbeitete Meteoritenstürme stellen nun unmittelbare Bedrohungen für das Überleben dar.

Ein neues System für das Respawning erhöht den Einsatz beim Tod, während das Überlebens-Buff-System Spieler belohnt, die es schaffen, harte Bedingungen zu überstehen, ohne ihr Leben zu verlieren.

Auch die Erkundung erhält mit dreißig brandneuen Zufallsbegegnungen, die alle bisherigen Begegnungen ersetzen, neuen Schwung. Diese handgefertigten Szenarien bieten neue Möglichkeiten für Entdeckungen, Geschichten und unerwartete Herausforderungen, sodass jede Begegnung einzigartig und sinnvoll erscheint.

Das DLC „Apex Survival Pack“ ist zusammen mit dem kostenlosen Update erhältlich und bietet eine Vielzahl von Blöcken für den Bau von Basen, von üppigem Grün und detaillierten Anbauflächen bis hin zu neuen Designvarianten, mit denen Spieler immersive Lebensräume schaffen können, die für echte Weltraumüberlebende geeignet sind.

All diese und weitere Änderungen findet ihr im offiziellen Changelog.

Great Skin Hunt

Ab sofort bis zum 22. September können sich Spieler über deutlich erhöhte Drop-Raten für alle Skins auf Steam in Unknown Signals freuen. Während dieses zeitlich begrenzten Events bieten Strong Unknown Signals noch größere Chancen, die seltensten Skins im Spiel freizuschalten. Darüber hinaus wurde die Abklingzeit zwischen potenziellen Drops verkürzt, sodass Spieler während des Spiels häufiger die Möglichkeit haben, exklusive kosmetische Belohnungen zu erhalten.