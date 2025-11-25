Space Engineers: Core Systems Update verfügbar

2 Autor: , in News / Space Engineers
Image: Keen Software House

Kostenloses Space Engineers Update mit Gameplay-Verbesserungen, Joystick-Support und neuen Deko-Blöcken für mehr Kreativität live.

Das kostenlose Core Systems Update für Space Engineers ist jetzt live auf Xbox, PlayStation und PC.

Das Update bringt eine Vielzahl von Verbesserungen der Spielqualität, Verfeinerungen des Gameplays und wichtige Fehlerbehebungen. Es konzentriert sich darauf, die Fundamente von Space Engineers zu verbessern – von neuen Wertaktionen für mehrere Blöcke über Joystick-Unterstützung bis hin zu optimierten Interaktionen beim Anpflanzen und Ernten eurer Farm-Parzellen.

Zusammen mit dem kostenlosen Update wird auch das Core Systems Pack veröffentlicht, das neue dekorative Blöcke und Blockvarianten enthält, um eure kreativen Möglichkeiten zu erweitern.

Mehr Details zum Update findet ihr hier.

  1. Mr Poppell 96020 XP Posting Machine Level 3 | 25.11.2025 - 21:07 Uhr

    Noch nie was von dem Game gehört aber schön das es ein Update bekommt.😅

    0

